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全國陳年老茶評鑑 嘉義縣瑞香茶廠獲特等金獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供
「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供

「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場老茶拍賣，特等金獎由嘉義縣梅山鄉的瑞香茶廠獲得，並以1斤25萬元拍賣。參山國家風景區管理處長曹忠猷今指出，疫情趨緩，又正值春茶上市，歡迎各界上山品茶。

曹忠猷說，這項活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦，台灣省茶商業公會聯合會所協辦，目的在把好茶分享給更多的愛茶人士。除了特等金獎以一斤25萬元拍出，銀牌獎、優質獎等也分別拍出1斤8萬元和6萬元的高價。

中華民國茶商公會創會理事長游濟民說，老茶須20年以上，且經保存完好，並經認證後才得以參賽。老茶鑑定及拍賣會，目的在讓國人對台灣老茶有所了解，提升台灣茶的不同層面與豐富性，拍賣所得將挹注中華民國茶商業同業公會全國聯合會「台灣茶業推廣基金」，未來把台灣茶推展到國際舞台。

游濟民說，大會同時舉辦「2022台灣茶文化產業國際論壇」邀請農糧署、茶業改良場、中華茶藝家研究協會以及廠商參與，針對茶葉的色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後再進行茶產業界相關問題綜合座談，商討如何提升茶業的附加價值。

參賽老茶得獎名單是，特等金獎瑞香茶廠，金牌獎邱國雄、陳羿婷、蘇安亨、松輝茶園、瑞興茶行、謝明峰、莊漢忠、永大茶業、隨緣茶空間、吳國維、陳羿鳳，銀牌獎陳麗娟、上仁茶業有限公司、鄭偉哲、曾展上、吳政田、台茶國際有限公司、王朝慶、松泰茶行、江傳貴、鄭鈞元、明峰茶園、台灣上品香茶、上品茶莊、林秀華、福山國際製茶場、游惠婷。

「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供
「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供
「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供
「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場有老茶拍賣。圖／中華民國茶商公會提供

國家風景區 疫情

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