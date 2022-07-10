全國陳年老茶評鑑 嘉義縣瑞香茶廠獲特等金獎

「全國2022年台灣陳年老茶品質鑑定」昨在烏日舉辦，現場老茶拍賣，特等金獎由嘉義縣梅山鄉的瑞香茶廠獲得，並以1斤25萬元拍賣。參山國家風景區管理處長曹忠猷今指出，疫情趨緩，又正值春茶上市，歡迎各界上山品茶。

曹忠猷說，這項活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦，台灣省茶商業公會聯合會所協辦，目的在把好茶分享給更多的愛茶人士。除了特等金獎以一斤25萬元拍出，銀牌獎、優質獎等也分別拍出1斤8萬元和6萬元的高價。

中華民國茶商公會創會理事長游濟民說，老茶須20年以上，且經保存完好，並經認證後才得以參賽。老茶鑑定及拍賣會，目的在讓國人對台灣老茶有所了解，提升台灣茶的不同層面與豐富性，拍賣所得將挹注中華民國茶商業同業公會全國聯合會「台灣茶業推廣基金」，未來把台灣茶推展到國際舞台。

游濟民說，大會同時舉辦「2022台灣茶文化產業國際論壇」邀請農糧署、茶業改良場、中華茶藝家研究協會以及廠商參與，針對茶葉的色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後再進行茶產業界相關問題綜合座談，商討如何提升茶業的附加價值。