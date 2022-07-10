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破布子因雨減產 台南人添加這兩味延續濃郁人情味
各地破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾腦筋動得快，改用切片的竹筍及黑木耳延續原配方熬煮不減風味，也意外多了話題，延續在地濃郁人情味。
台南市東山、左鎮等區是南市破布子主要產區，芒果和破布子生長習性相當；產量也成正比， 老一輩人習慣芒果吃多可能引發皮膚過敏、搔癢等，都會適時食用破布子緩解，還會饋贈親友，也是基層人情味展現。
今年破布子因驟雨估計約減產2成，安定區因緊鄰南科，有些原種植破布子農地因大興土木砍除，今年產量更吃緊，農民林丁良及陳姓友人每年此時都會製作破布子分贈僅有，今年為此所苦。
他們靈機一動改以竹筍切片及黑木耳醃製後，經清洗去雜質、瀝乾水分，再增添醬油、糖在鍋中放進清水煮滾攪拌，隨時注意添加水分約2個半小時烹煮，經冷卻後裝填至玻璃瓶大功告成。
農業局說，台南芒果產量居全台之冠，破布子產量也相當多，許多人大啖芒果後，不忘吃破布子解膩，也是在地特色。
林丁良等人也說，將自製破布子饋贈親友，過程左鄰右舍一起分工幫忙完成，是在地數十年來濃郁人情味展現，今年因破布子減產，一度還傷神，還好改以筍片及黑木耳替代，風味沒變，心意更不減，也盼這樣在地濃郁人情味持續延續下去。
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