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破布子因雨減產 台南人添加這兩味延續濃郁人情味

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾改用切片的竹筍及黑木耳替代延續原配方熬煮不減風味，延續濃郁人情味，意外多了話題。圖 ／讀者提供
破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾改用切片的竹筍及黑木耳替代延續原配方熬煮不減風味，延續濃郁人情味，意外多了話題。圖 ／讀者提供

各地破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾腦筋動得快，改用切片的竹筍及黑木耳延續原配方熬煮不減風味，也意外多了話題，延續在地濃郁人情味。

台南市東山、左鎮等區是南市破布子主要產區，芒果和破布子生長習性相當；產量也成正比， 老一輩人習慣芒果吃多可能引發皮膚過敏、搔癢等，都會適時食用破布子緩解，還會饋贈親友，也是基層人情味展現。

今年破布子因驟雨估計約減產2成，安定區因緊鄰南科，有些原種植破布子農地因大興土木砍除，今年產量更吃緊，農民林丁良及陳姓友人每年此時都會製作破布子分贈僅有，今年為此所苦。

他們靈機一動改以竹筍切片及黑木耳醃製後，經清洗去雜質、瀝乾水分，再增添醬油、糖在鍋中放進清水煮滾攪拌，隨時注意添加水分約2個半小時烹煮，經冷卻後裝填至玻璃瓶大功告成。

農業局說，台南芒果產量居全台之冠，破布子產量也相當多，許多人大啖芒果後，不忘吃破布子解膩，也是在地特色。

林丁良等人也說，將自製破布子饋贈親友，過程左鄰右舍一起分工幫忙完成，是在地數十年來濃郁人情味展現，今年因破布子減產，一度還傷神，還好改以筍片及黑木耳替代，風味沒變，心意更不減，也盼這樣在地濃郁人情味持續延續下去。

破布子減產，有民眾靈機一動改以筍片及黑木耳替代，風味不減。圖 ／讀者提供
破布子減產，有民眾靈機一動改以筍片及黑木耳替代，風味不減。圖 ／讀者提供
破布子減產，有民眾靈機一動改以筍片及黑木耳替代，風味不減。圖 ／讀者提供
破布子減產，有民眾靈機一動改以筍片及黑木耳替代，風味不減。圖 ／讀者提供
破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾改用切片的竹筍及黑木耳替代延續原配方熬煮不減風味，延續濃郁人情味，意外多了話題。圖 ／讀者提供
破布子今年因霪雨減產，台南市有民眾改用切片的竹筍及黑木耳替代延續原配方熬煮不減風味，延續濃郁人情味，意外多了話題。圖 ／讀者提供

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