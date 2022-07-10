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東石之美社團義賣腳踏車 所得回饋東石鄉親

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
東石之美社團社長余仁傑（左1）、副社長黃碧貞（左2）、主要幹部成峻（右2），主辦此次義賣活動。圖／東石之美社團提供
東石之美社團社長余仁傑（左1）、副社長黃碧貞（左2）、主要幹部成峻（右2），主辦此次義賣活動。圖／東石之美社團提供

嘉縣東石鄉塭港旅北鄉親，康美車業有限公司董事長王信樺，捐130輛腳踏車給在地東石之美社團義賣，這是第3回嘉惠鄉親。社團表示，所得將回饋東石鄉做地方公益基金使用。

「很開心，買車還能做公益。」李姓鄉親說，每次活動她都會參與，這是第3回來買腳踏車，這次的質量很好，騎一圈要再回頭後補加購，早已完售了。

副社長黃碧貞表示，義工們頂著艷陽，於東石鄉先天宮王船廠旁廣場，分工將130輛腳踏車卸下，讓有預訂購民眾挑選，她指出，原本是捐100輛，董事長王信樺見社團預購人數爆加，再加碼20輛，最後運南下車輛還有空間，再增10輛，共130輛，全部完售。

「東石之美」社團是此活動主辦單位，社長余仁傑、副社長黃碧貞、主要幹部成峻等三人，在東石村長黃錫雄和栗子崙聖母慈善會理事長林正雄的協助下，把預定登記車輛送到每位鄉親手上。

董事長王信樺出生於東石塭港，旅北經營車業有成，已經是第三回捐腳踏車，這回是將U-Bike二手腳踏車重新整理，再度捐給東石之美義賣，車況六、七成新，二手義賣價1輛1200元，新車原價8000元，交車時都已整新，鄉親們趨之若鶩。

東石之美社團成立於2016年，主旨闡揚東石的真善美，增進東石人事物的連結和能見度。目前，這個臉書平台已經擁有超多的5萬7000名會員，三位主要成員都是本地人，且各有本業。

東石之美社團社長余仁傑（左1）、副社長黃碧貞（中）、主要幹部成峻（右1）主辦此次義賣活動。圖／東石之美社團提供
東石之美社團社長余仁傑（左1）、副社長黃碧貞（中）、主要幹部成峻（右1）主辦此次義賣活動。圖／東石之美社團提供
東石鄉先天宮王船廠旁廣場，民眾趨之若鶩，挑選腳踏車情景。圖／東石之美社團提供
東石鄉先天宮王船廠旁廣場，民眾趨之若鶩，挑選腳踏車情景。圖／東石之美社團提供

東石 腳踏車 義賣

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