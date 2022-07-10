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南市補辦市長獎頒獎 黃偉哲陪學子拍好拍滿
南市去年因疫情停辦109學年度畢業生市長獎頒獎典禮，疫情趨緩補辦 ，首場今上午在新營民治市政中心舉行，有404位學生受獎，黃偉哲也履行承諾，配合畢業生要求創意十足擺拍姿勢，會場笑聲連連。
受獎學生也發揮多元創意，有人和市長合比愛心、金雞獨立、朝天蹬及爆紅的反轉YA，也有人帶羽球拍、桌球拍、電吉他、猩猩布偶等各式物品與市長合影，黃偉哲更配合穿棒球服擺出揮棒動作；甚至配合跆拳道選手腳踢木板，可說是使出渾身解數配合拍好拍滿，現場歡笑聲不斷，為畢業生留下快樂又難忘回憶。
黃偉哲也祝福畢業生們，在新的人生階段勇敢追求自己真心喜愛的事物，懷抱熱情不放棄任何超越自我可能。
他指出，這兩年受到COVID-19疫情影響，民眾在日常中必須改變許多生活習慣，學校暫停實體課程調整為線上教學，因應疫情變化超前部署的各項防疫措施，讓台南市疫情相對穩定許多。
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