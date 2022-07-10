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防長輩走失 嘉縣議員提防走失「衛星定位器」加碼補助

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
防走失，議員許有疆提案縣府評估訂定嘉義縣失智守護「個人衛星定位器」加碼補助計畫。圖/嘉義縣議員許有疆提供
防走失，議員許有疆提案縣府評估訂定嘉義縣失智守護「個人衛星定位器」加碼補助計畫。圖/嘉義縣議員許有疆提供

日前大林鎮上林吳姓老翁走失，在警消巡守隊與熱心志工齊力搜尋下，所幸平安尋獲。議員許有疆立即發文要求縣府評估訂定嘉義失智守護(防走失)「個人衛星定位器」加碼補助計畫。

嘉義縣社會局局長張翠瑤表示，對有走失之虞者，社會局係辦理愛心手鍊及身障衛星定位器二項補助措施，有關許議員建議，本局除再積極宣傳輔具申請外，並將瞭解鄰近縣市作法，視財政情形評估調整福利範疇。

議員許有疆說，他陪同警消找吳姓失蹤者，發現處是極爲偏僻的地點，他指出，嘉義縣地廣人稀偏僻，監視系統少，找尋失蹤者相當不易，便立即發文要縣府評估訂定嘉義縣失智守護防走失「個人衛星定位器」補助計畫」，要縣府針對縣內地理特性做改變計畫的補助。

目前衛福部衛星定位器提供補助爲，一般戶最高5000元、中低收入戶最高7500元、低收入戶最高1萬元。根據了解，縣內有裝衛星定位器僅10人，因設備貴民眾裝設意願不高。

議員許有疆表示，縣內類似潛在的高危險走失族群約有9000多人，近年發生多起長輩走失事件，他建議縣府要評估訂定「嘉義縣失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫」，以提高危險走失族群裝置普及率，讓長輩走失時不驚慌，家屬及警消相關單位更便於找尋。

嘉義 失智 低收入戶

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