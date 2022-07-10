安平新亮點 南市克服通膨原民創意中心完成招標

台南市札哈木原住民公園內的原住民文化會館，計畫改建為原住民創意中心，受疫情、通膨等影響，導致工程一再流標；經原住民族事務委員會同意減項發包後，7日已完成招標，預計9月開工。工務局表示，日後將與大魚的祝福、港濱歷史公園特色遊戲場及附近觀光景點形成安平另一風貌的景觀亮點。

建築設計特色包括以原住民共有的傳統工藝「織布」意象，形塑建築外觀造型；織布意象頂棚所形成的底下廣場空間，串聯原札哈木公園中間小廣場，可提供未來表演活動、市集擺攤彈性使用，新增的活動市集廣場提供遮雨、遮陽功能，滿足不同天氣狀況使用。

保留多數既有札哈木公園景觀樣貌，並增加灌木植栽以豐富公園生態及綠美化；增設好望角空間以美化公園角落入口空間，形成引導；以及串聯公園全區動線、增設停車場供未來遊客使用。

工務局長蘇金安說，「Tabe札哈木樂原」位於港邊，擁有地理特性及觀光優勢，以原住民創意中心為發展目標，建立南台灣原住民拓銷通路據點，同時打造多元體驗的複合空間，形塑推廣原住民文化的重要核心。

工務局代辦「Tabe札哈木樂原」（原住民創意中心）新建工程，由原民會負責規畫設計，室內空間規畫一樓為原住民料理輕食區，二樓為原住民特色商店，三樓為特展室、視聽室、行政辦公室等。工程經費9200萬元，建築面積640平方公尺，總樓地板面積1612平方公尺，基地面積約5223平方公尺，建築高度15.1公尺。市府將繼續爭取中央補助，完成後續擴充設施。