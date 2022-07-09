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新祕境！虎尾古老安慶圳變藝廊 走入巷弄翻閱巷之美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾「土川上的美術館」開幕，將提供暑假難得一見的巷弄藝展和市集。記者蔡維斌／攝影
虎尾「土川上的美術館」開幕，將提供暑假難得一見的巷弄藝展和市集。記者蔡維斌／攝影

今年暑假雲林縣最夯的虎尾巷弄藝術「土川上的美術館」今天開幕，一整天的音樂表演搭配情境式展演，還有巷弄美食和藝展，尤其竹編廊道的光影流動及漆器作品流韻，打造虎尾巷弄新祕境，讓古老的安慶圳故事穿梭巷間，令人流連忘返。

立委蘇治芬表示，由雲林縣地方產業文化創生協會發起，首次以巷弄藝術策展的方式，運用「水、流動、安慶圳」概念，嘗試在古老安慶圳上，挖掘虎尾的故事及歷史文化，承接中山路成為虎尾經典散步路徑，打造出虎尾第一座「土川上的美術館」，意義非凡。

雲林地方產業文化創生協會理事長林進誠指出，安慶圳是貫穿虎尾最古老的圳渠，是民眾休閒生活的據點，饒富城市生命和文化意象，首次辦理巷弄藝術策展，邀請悅山工坊創作光影流動的竹編廊道，讓民眾在廊道下走動，也能感受陽光與竹編交錯，宛如波光粼粼的水影映在身上。

此外，土也文化設計的藝術家戴裕峰的漆器創作，利用金漆於水面轉印的波浪線條，出水流般的視覺效果；整個巷弄展區，民眾可發現許多驚喜彩繪，是由地方藝術家蔣玉俊、陳珮綾、蔣嘉惠共同創作，增添巷弄幽默風趣的喜感。

今天開幕式由立委蘇治芬、經濟部中小企業處副處長陳秘順、水保局副局長林長立、行政院雲嘉南區服務中心執行長許根尉及虎尾鎮長 丁學忠共同啟動引出安慶圳的水，活化虎尾第一街老城區，藉以認識地方文史，活絡地方觀光經濟。

林進誠表示，土川上的美術館首次策畫，期能銜接虎尾第一街中山路的觀光量能，為安慶圳巷弄重新妝點，增添生活文化的美，並希望透過年輕人的參與，能讓在地力量延續。

土川上的美術館展期到7月31日，每周六皆推出藝術活動，詳情請上「虎尾起街 x 土川上的美術館」臉書粉絲專頁查詢。歡迎大家利用暑假來感受不一樣的虎尾巷弄藝術和古老糖都之美。

虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄除了美感和驚喜，更有文創市集，選購愛不釋手的小物。圖／土川上的美術館提供
虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄除了美感和驚喜，更有文創市集，選購愛不釋手的小物。圖／土川上的美術館提供
虎尾「土川上的美術館」開幕，引安慶圳之水期能活化虎尾第一街，也揭開了古老安慶圳的神祕面紗。記者蔡維斌／攝影
虎尾「土川上的美術館」開幕，引安慶圳之水期能活化虎尾第一街，也揭開了古老安慶圳的神祕面紗。記者蔡維斌／攝影
虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄處處是美感和驚喜，新藝廊祕境揭開了古老安慶圳的神祕面紗。圖／土川上的美術館提供
虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄處處是美感和驚喜，新藝廊祕境揭開了古老安慶圳的神祕面紗。圖／土川上的美術館提供
虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄處處是美感和驚喜，新藝廊祕境揭開了古老安慶圳的神祕面紗。圖／土川上的美術館提供
虎尾「土川上的美術館」開幕，走進老巷弄處處是美感和驚喜，新藝廊祕境揭開了古老安慶圳的神祕面紗。圖／土川上的美術館提供

美術館 雲林 蘇治芬

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