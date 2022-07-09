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市長獎「陪你拍」1700多名學生報名補拍 黃偉哲等接招

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲「陪你拍」竟被學生「公主抱」，黃偉哲說很感動。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」竟被學生「公主抱」，黃偉哲說很感動。圖／台南市府提供

台南市長黃偉哲今年和「市長獎」得主合照，事先承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，結果市長獎學生擺出的動作難度很高，有劈腿、一字馬、搶背等，還被公主抱，黃偉哲博命配合演出，意外造成廣大回響。去年因疫情取消的市長合照，在家長紛紛要求補照，黃偉哲重善如流，結果報名高達1700多人，很多人期待是否超越先前的動作。

市長獎陪你拍補拍版，明天第一場在新營南瀛堂舉行，目前統計有404人，最近幾天還有家長陸續報名，教育局說，學生7點多開始報到確認身分後，市長從8點40分開始和學生拍照，學生可以拿道具，但希望以「活潑有趣」為主，一個學生拍照時間約6、7秒，市長事先也不會知道學生會要求拍什麼姿勢，多是臨場應變，預定拍到上午10點可結束。第二場是7月16日下午在市區慈濟高中，這場人數高達1300多人，安排一個下午的時間完成。

之前完成的今年度畢業生市長獎學生擺出的動作，有一字馬、劈腿，搶背、模仿創世紀等，難度和創意都造成話題，而最令人驚呼的是「被公主抱」，黃偉哲說，他體重90公斤，第一個同學抱起他時好像差點要把他摔出去，有點驚悚，擔心萬一摔出去變成「狗吃屎」，第二位同學「公主抱」就輕鬆抱起，當時心裡很感動「竟然有人願意抱我」。

台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲「陪你拍」配合學生動作合照。圖／台南市府提供

黃偉哲

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