雲林超夯「火車上的移動劇場」重磅回歸 推理劇獲好評
雲林縣備受矚目的「火車上的移動劇場」睽違2年重返列車舞台，今由國內知名表演團體「大開劇團」領銜主演，重返最受親子歡迎的火車劇場演出，今天上、下午在雲林斗六火車站及台南新營火車站開演2022最新推理親子劇「時空列車」，火車一面前駛，乘客與表演者一面互動，沿途盡是歡笑聲。
縣府文化觀光處表示，火車劇場一直都是「夏至藝術節」的重頭戲，前2年因防疫不得不暫停演出，今年疫情趨緩，展演的防疫規定放寬，終能回到熟悉的舞台與觀眾互動，重演消息一出，6月中旬門票開賣，不到2周即售罄，顯見仍是觀眾心中熱門首選。
今年主演團隊是中部唯一連續18年獲選文化部「國家扶植演藝團隊」的大開劇團，其累積千場的舞台經驗及豐富劇碼，也曾先後獲得台中市文化局「金藝獎」、台中市立傑出藝術團隊、台中20號倉庫駐站藝術團體等肯定，是不少族群關注的藝文團隊。
縣長張麗善表示，今年委託大開劇團帶來全新製作劇碼「時空列車」，融合大朋友喜愛的時空旅行及解謎推理主題，扣住雲林、嘉義及台南等3地名產與觀眾互動，營造生活化情境，廣受好評；列車今天上午從斗六開往新營，下午則從新營開回斗六，火車迷及戲迷在火車上看戲，兩種願望一次滿足。
文觀處長陳璧君說，即日起到9月4日參與「2022夏至藝術節」活動，可憑節目手冊內「行旅地圖」或「節目票根」至地圖內特色店家消費，享有專屬合作優惠，「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲頁或「2022夏至藝術節」官網可查詢相關活動訊息。
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