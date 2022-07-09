日本女星阿部瑪利亞到嘉縣登山拍影片遇豔遇 代言觀光

日本知名女星阿部瑪利亞，氣質清新長相甜美，擄獲不少台灣粉絲。近日她在Y uTube上傳最新「一起開路吧！」系列影片，首次開錄到嘉義縣竹崎鄉，片中大膽告白「我會喜歡這種男生」，讓人誤以為阿部瑪利亞登山有豔遇，是不是戀愛了呢？

阿部瑪利亞影片一開場，就說她很少離開台北，這是第一次到竹崎鄉，第一集來嘉義！首次挑戰嘉義在地Local版早午餐「秀惠香菇肉羹」，她嚐肉羹後就說「稠稠感覺我很喜歡」，也跟著老闆娘推薦炒麵加辣醬吃法，果然好吃到全部把麵吃光光。

緊接著前往阿拔泉步道，看到風景就說「絕景? 」，爬山過程直說「好美喔」，途中遇上萌山友「阿法」跟「貝塔」，直呼「我會喜歡這種男生」，心都被融化了，可說是這次來嘉最值得紀念豔遇。

走完阿拔泉步道，阿部瑪利亞前往「新田園土雞城」，品嘗筍子湯、苦茶油雞豪華山林料理，吃完1碗飯，還盛第2碗，胃口大開！最後一站到觀音瀑布，阿部說她有懼高症，但風景很美，她覺得觀音瀑布是被保佑地方，過程雖然累，但可以看到漂亮風景、拍網美照，不管是長輩或是年輕朋友都可以來這邊玩。