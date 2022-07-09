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嘉縣青創團隊獲資金挹注 投資簽約辦音樂諸羅祭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「有種創造工作室」下午在中央廣播電臺民雄分台日式招待所，舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」，辦音樂諸羅祭。圖／嘉縣府提供
「有種創造工作室」下午在中央廣播電臺民雄分台日式招待所，舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」，辦音樂諸羅祭。圖／嘉縣府提供

「有種創造工作室」下午在嘉義縣中央廣播電臺民雄分台日式招待所，舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」，在縣府勞青處長陳奕翰見證下，與嘉易創創育中心完成投資簽約儀式，獲創育公司資金挹注。

「有種創造工作室」創辦人吳威融、蕭宇恒，在嘉大念書相識，留嘉發展，獲縣府青年創新創業獎勵，懷抱音樂熱血靈魂在地深耕，打造音樂祭品牌，受中小企業處創育機構嘉易創認同支持，連同嘉易創種子投資，共媒合近150萬資金。

嘉易創創辦人黃振瑋說，以嘉易創種子投資基金投資COYE團隊成立的「有種創造工作室」，將連結嘉易創資源與旗下創育及新創群聚活動品牌「創青趴」，讓一周每天有各式各樣活動，打造屬於嘉義特色活動嘉年華周。

團隊打造「2022諸羅祭：蒜泥有種」開始募資售票。有種創造專屬在地全新音樂祭品牌，希望諸羅祭成為嘉義重要的文化資源，讓年輕人願意留下，帶動諸羅的發展。

陳奕翰說，縣府支持青年返鄉、留鄉創業，與在地創育機構攜手建構青年在地支持系統，從創業課程培力、青年孵化讚個案輔導一站式輔導平台，到青年創新創業獎勵補助計畫提供創業啟動補助資金挹注等資源，吳威融、蕭宇恒創業就是需要這股衝勁，期盼他們帶著「有種」精神，帶動嶄新新創能量活力。

「有種創造工作室」下午在中央廣播電臺民雄分台日式招待所，舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」，辦音樂諸羅祭。圖／嘉縣府提供
「有種創造工作室」下午在中央廣播電臺民雄分台日式招待所，舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」，辦音樂諸羅祭。圖／嘉縣府提供

創業 青年

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