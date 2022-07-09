國產精品咖啡豆評鑑鬧烏龍 電腦出錯他「頭等變金質」

雲林縣年度重要盛事「2022雲林縣國產精品咖啡豆評鑑」，傳因電腦作業程式出錯而致名次誤植，主辦單位縣府農業處承認錯誤，表示得獎名單已更正公告，即起加強稽查機制，避免發生類似情事。

參加此次評鑑的參賽者說，往年成績名列前茅，今年被公告得到金質獎，還一度質疑自己「哪邊出了錯」，直到發現繳出去參賽的咖啡豆與拿回來的不一樣，才知道獲獎名單被搞錯。

縣府長期舉辦咖啡豆評鑑活動，由古坑鄉農會協助，齊力提升咖啡豆品質與農友技術，已有超過95%的咖啡豆達精品標準，參賽者間的成績差距也都在些微之間。

農業處表示，咖啡是縣府相當重視的產業，未料此次評鑑因電腦作業程式出錯，導致解碼名單誤植，不樂見發生如此錯誤，已立即召集主審、賽事總召、承辦單位找出問題。

農業處指出，相關人員重新核對彌封原始紙本文件資料，並一一比對原豆，重新測試水分及密度，經依正確名單、編碼及評鑑成績重新排列名次後，向參賽農友召開說明會，隨即公告正確得獎名單。

參賽農友說，主辦單位說明因電腦當機，造成參賽者的相對編碼錯亂，上傳評鑑成績時未發現系統出錯，導致名次錯誤，經重新設定及比對後才解決問題，且不追討發出的獎金，名次更動而少領獎金者則會補發，農友雖然都是頭一次遇到，但也能理解在所難免。

另名參賽農友說，這次出錯雖然主要不是人為問題，但顯示程序上仍有疏漏，建議名次公告前、後，都還要經過人工核對。

正確特等獎名單分別是「水洗組」嵩岳咖啡郭亮志，「日曬組」櫻桃果古坑咖啡莊園王瀅惠，「蜜處理組」皇庭咖啡陳榮豐。