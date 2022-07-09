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阿里山鄒族生命豆季登場 翁章梁祝福新人早生貴子

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供

嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區盛大熱烈登場，縣長翁章梁上午頒發新人佳偶禮金、敬酒，祝福他們百年好合。

生命豆祭是鄒族傳統婚禮儀式，期許新人效法「生命豆」強韌生命力，繁衍鄒族子孫，每年結合部落人文、觀光、產業資源舉辦，成為著名觀光活動之一，去年受疫情影響停辦，今年8日至10日舉行。

活動由鄒族傳統舞蹈和點燃生命之火揭開序幕，新人接受部落長老傳統儀式祈福，相互交換信物，共飲同心酒。新人們都表示這次婚禮體驗很難忘，沒想過婚禮會這麼盛大。

排灣族江姓新郎說，老婆鄒族人，藉此機會了解另一伴文化，加深感情；非原民漢族新人也說，穿鄒族傳統服飾結婚、體驗不同習俗很有趣。

生命豆季開辦緣由，來自鄒族耆老有感於人口愈來愈少，提出人口成長計劃，以鄒族傳統思徵生命精神「生命豆」鵲豆（鄒語fo′na）意涵，演化為族人婚禮儀式的開端，期許鄒族人效法其生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫。

生命豆季舉辦至今20年，往年開放12對新人報名參加，去年疫情停辦，為讓新人留下難忘回憶，去年名額保留至今，共28對新人在眾人見證下完成終身大事，除鄒族報名，也有來自漢族、布農族等新人慕名而來，28位新生的「小豆豆」也現身接受各界的祝福，幸福滋味百分百。

今年生命豆季以「鄒團錦簇。擁抱幸福」為題，落實生命豆季「傳承與繁衍子孫、長久的婚姻」真諦，翁章梁上任每年補助公所20萬元。原民會配合部落推升旅遊人潮，活動滿載愛與生命力，充滿鄒族傳統，盼新人如生命豆般生生不息，延續新生命。

嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場，縣長翁章梁(右)上午頒發新人佳偶禮金、敬酒，祝福他們百年好合。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場，縣長翁章梁(右)上午頒發新人佳偶禮金、敬酒，祝福他們百年好合。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」，在樂野服務區熱烈登場。圖／嘉縣府提供

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