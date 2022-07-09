影／產地芋頭供過於求 林內芋啟動「芋苗接種」

雲林林內芋頭為大甲芋頭作嫁多年，7年前正名「林內芋」，因水質、土壤等優勢生長條件，一年四季均能產出質優芋頭，不過今年疫情衝擊甚巨，供過於求，產地批發價比去年同期微跌，為帶動買氣及因應暑期旅遊需求，林內教芋部8月啟動芋頭教學體驗營，採報名制，帶民眾下田深度認識芋頭。

陳姓鄉民種植面積逾1公頃芋田，現值夏季，較易遇到蟲害，因此損壞率高，主要產量集中在冬季，不過口感差異不大，今年疫情雖沒有三級警戒，但「流感化」民眾為防疫也不敢出門，需求減少，芋頭出現滯銷，目前供貨以加工業者或冰店為主。

產銷班長張惠勝說，往年產地批發價最佳可達每台斤30元，不過今年疫情影響很大，價格比去年同期下跌，目前每台斤8至14元左右。

為帶動買氣，專推食農教育的林內教芋部計畫在8月啟動「一日芋農」教學體驗營，親子、個人或團體均可報名，包括下田採芋頭、割除增生苗及「接種芋苗」、品嘗新鮮手作芋冰等，詳情屆時可在林內教芋部粉絲專頁查詢。

林內教芋部長林建安說，接種芋苗是今年推出的新體驗，因增生苗會與主要芋頭搶養分，因此必須剔除，而除掉的苗，過去農民會直接置於田中當肥料，體驗則會教導民眾移植，利用土壤或水耕帶回家栽種。