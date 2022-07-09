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雲林規畫6條單車特色路線 今從開台文化之旅啟航

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府推動單車運動，除規畫6條特色路線，今天更開辦單車文化節，從北港鎮「金水164鐵馬線」啟航，吸引數百名車友參加，縣長張麗善嗚槍後，由土耳其單車女神徐甘舒擔任車隊「破風手」，帶領大家追風乘騎。

張麗善說，2022年健康運動年，希望透過打造特色單車路線，營造騎旅風氣，推展綠色旅遊，目前縣府規畫6條路線各具特色，包括金水164、61線的1799線、台三線、與神同行145線、濁水溪沿岸154線及水圳綠道嘉南大圳單車步道，不僅連接山海且各有不同風情，可依個人需求規畫騎程，賞遊雲林。

單車文化節今晨從北港觀光大橋啟航，北港朝天宮董事長蔡咏鍀等各界及數百名車友參加，大家一起做完熱身操後，由縣長張麗善嗚槍，分25公里和45公里組的車隊沿著164線公路往水林、口湖方向推進，一路瀏覽北港滯洪池、水林開台第一庄等鄉野風光。

文觀處長陳璧君說，以具有歷史脈絡的164線為首發，希望從雲林的信仰中心北港，體驗開台文化絲路之美，從人文角度推展綠色旅遊，所以除了「金水164鐵馬尋寶騎」之路，另也規畫5條具主題的特色路線。

分別是麥寮-台西-口湖的「真愛密碼-1799幸福公路」、二崙-西螺-林內的「濁溪南岸-夢田154」沿著濁水溪體驗遊海至山的田野單車之旅、西螺-虎尾-土庫-北港的「與神同行-145騎福朝Bike」深度體驗迎神的傳統文化，以及遠離都市喧囂的「挑戰雲東-台3林徑」、沿著水道和鐵路的「水圳綠道-嘉南大圳濁幹線」是鐵道迷必走路線。

張麗善歡迎車友來一趟輕美的雲林單車之旅。

雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦單車文化節，規畫6條具主題的特色路線供車友賞遊雲林，今天從北港「金水164線」啟航。記者蔡維斌／攝影

單車 北港朝天宮 雲林

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