民眾黨與第三勢力推台南市長人選？ 柯文哲回應了

民眾黨主席柯文哲今天為6名台南市議員提名人聯合造勢，他坦言民眾黨還沒有自己的台南市長人選，台南在野力量目前問題仍沒有有效整合，不論是謝龍介、許忠信、林義豐都有個人特色，就是各自努力，但也因選票分散，黃偉哲可能得票率不高但還是會當選。

柯文哲說，台南在野力量無法有效整合，政治人物的培養還是要時間，素質要夠好時間要夠長，柯文哲和韓國瑜是特例，在台南目前沒有足夠條件的政治明星出來，這樣的人選不可能選前半年跳出來，要有足夠的時間培養，像台北市黃珊珊也準備了二年半，一般都沒有很困難。

至次謝龍介曾提到想和他見面討論在野大聯盟，柯文哲說凡事不必拒人於千里之外，不同政黨平常也可以見面聊天但，不要有太多政治聯想，台灣政黨搞得壁壘分明很奇怪，不太符合他做醫生的邏輯。

對於今天永康市議員參選人服務處成立，市長參選人謝龍介和許忠信都出席，柯文哲說，歡迎每個人來道賀，在台灣社會不同政黨不要做到像仇人一樣，人與人之間交往不要設定這麼多條件，輕鬆一點，和當醫生的態度，只要是掛號就是病人每個都會看。

柯說，目前為止並沒有民眾黨自己的候選人，謝龍介在野大聯盟，到現在為止台南的選舉所謂的在野還是在圈圈整合，很務實的來看也許黃偉哲得票的百分比不高，但其他都分散他還是會贏，這是很政治的現實，

至於先前和「虧雞福來爹」林義豐見面後，外界聯想兩人的關係，柯文哲說，每個參選人都有他的特色，謝龍介、許忠信、林義豐， 選舉是每個人自己去努力，台南最大的問題是沒有有效的整合，很多人幻想換人做就能改變一個國家，但台灣已政黨輪替3次了，做什麼事情都要花時間，要時間累積，像騎整整平至少要20年才能把城市無障礙空間解決。