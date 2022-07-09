快訊

逾3千人集結凱道！禁行機車40年 白牌機車今騎上忠孝西路

蔡總統下半旗悼安倍晉三 引發正、反兩極評論

台中谷關落水失蹤16歲少年尋獲 卡潭底無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南左鎮白堊節登場 黃偉哲大採購挺在地小農攤商

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影

主題「瘋芒四射 魅力農村」的台南左鎮白堊節今明兩天在台20線左鎮驛站舉行；市長黃偉哲中午到場支持參與攤商，一路「扮演遊客」逛數十攤小農，採買芒果、火龍果、竹筍、酪梨等在地農產，發放品嘗券給現場鄉親刺激買氣。

黃偉哲表示，今年芒果沒滯銷，為何又要舉辦活動？因為現在把通路打開，未來芒果產出時就能賣得很順利，所以要讓更多人知道左鎮的芒果這麼好吃。

市府最近跟全聯福利中心、遠百還有電商合作，通路越來越廣，知道左鎮芒果很好的人越來越多，未來訂單就會越來越順利，感謝農業局、左鎮農會大家用心來幫忙，也歡迎大家來左鎮體驗白堊地景及豐富人文。

農業局長李建裕指出，左鎮區大部分為白堊地質，因含水量少，生產的農作物甜分高且風味獨特，也孕育多樣農產品，如芒果、香蕉、竹筍、芭樂等，該區亦為南市芒果主要產區之一，種植芒果面積約220公頃。

農業局表示，左鎮區農會今年特別於芒果產季辦理白堊節活動，7月9日、10日2天活動分別規畫以米、情人果乾及愛文果乾為原料的手作芒果爆米香DIY、芒果醬DIY及芒果大福DIY等3項體驗活動。

另為推廣在地芒果及其它農產，農會也免費發送限量芒果冰沙兌換券，及以在地薑黃、竹筍製作的竹筍粥、薑黃雞肉飯與竹筍湯給參與活動的民眾品嚐，還有一日特色農遊旅程，遊程包含左鎮化石館、菁茂花園與採筍及竹編體驗。

另外，民眾只要捐5-6月或7-8月份的發票共5張，即可兌換芒果布丁一個，募得的發票將捐給華山基金會，鼓勵民眾參加活動同時，也一同響應公益。

台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節登場，黃偉哲採購挺在地小農攤商。記者周宗禎／攝影

芒果 農會 DIY

延伸閱讀

謝龍介提65歲健保免費 黃偉哲問市民：大撒幣，好嗎？

謝龍介不「桃花過渡」 給我4年讓你們懷念40年

謝龍介打清德牌 黃偉哲反說「一生督你一人」是叫罵

說他軟如棉 謝龍介：以鳳梨、石斑魚等農產迎戰黃偉哲的西瓜

相關新聞

台南雙博自行車道設光電 環團反對

台南市水利局計畫於鹽水溪安平堤頂雙博自行車道設太陽能光電系統，昨辦地方說明會，多個環保團體認為緊鄰鹽水溪出海口國家級濕地...

影／台南左鎮白堊節登場 黃偉哲大採購挺在地小農攤商

主題「瘋芒四射 魅力農村」的台南左鎮白堊節今明兩天在台20線左鎮驛站舉行；市長黃偉哲中午到場支持參與攤商，一路「扮演遊客...

嘉義百年東門派出所修復 明年展風華

位於嘉義市公明路的東門派出所有近百年歷史，原為日治時期嘉義警察署東門町警察官吏派出所，是市內僅存的日治警察機關建築，曾為...

雲科工焚化爐爭議…經濟部抨擊「竹篙鬥菜刀」承諾這事

雲林科技工業區大北勢區廣達5.9公頃的環保用地爭議，延燒將近一個月，因地方反彈聲浪大，經濟部工業局避免誤解，本月4日主動...

崇專學生彩繪逾百年聖玫瑰天主教堂 成觀光打卡景點

嘉義天主教崇仁醫護管理專科學校，暑假辦理生命教育社區彩繪服務，日前前進雲林縣大埤鄉逾百年歷史的聖玫瑰教堂，3天共出動12...

暑假到布澎藍色公路再現熱絡 1周客輪近2萬名旅客

嘉義布袋商港與澎湖客輪3月復航，台灣港務公司與航港局共同斥資2.38億元，打造現代化全新的布袋商港旅客服務中心，5月16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。