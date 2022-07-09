影／台南左鎮白堊節登場 黃偉哲大採購挺在地小農攤商

主題「瘋芒四射 魅力農村」的台南左鎮白堊節今明兩天在台20線左鎮驛站舉行；市長黃偉哲中午到場支持參與攤商，一路「扮演遊客」逛數十攤小農，採買芒果、火龍果、竹筍、酪梨等在地農產，發放品嘗券給現場鄉親刺激買氣。

黃偉哲表示，今年芒果沒滯銷，為何又要舉辦活動？因為現在把通路打開，未來芒果產出時就能賣得很順利，所以要讓更多人知道左鎮的芒果這麼好吃。

市府最近跟全聯福利中心、遠百還有電商合作，通路越來越廣，知道左鎮芒果很好的人越來越多，未來訂單就會越來越順利，感謝農業局、左鎮農會大家用心來幫忙，也歡迎大家來左鎮體驗白堊地景及豐富人文。

農業局長李建裕指出，左鎮區大部分為白堊地質，因含水量少，生產的農作物甜分高且風味獨特，也孕育多樣農產品，如芒果、香蕉、竹筍、芭樂等，該區亦為南市芒果主要產區之一，種植芒果面積約220公頃。

農業局表示，左鎮區農會今年特別於芒果產季辦理白堊節活動，7月9日、10日2天活動分別規畫以米、情人果乾及愛文果乾為原料的手作芒果爆米香DIY、芒果醬DIY及芒果大福DIY等3項體驗活動。

另為推廣在地芒果及其它農產，農會也免費發送限量芒果冰沙兌換券，及以在地薑黃、竹筍製作的竹筍粥、薑黃雞肉飯與竹筍湯給參與活動的民眾品嚐，還有一日特色農遊旅程，遊程包含左鎮化石館、菁茂花園與採筍及竹編體驗。