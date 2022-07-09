嘉義百年東門派出所修復 明年展風華
位於嘉義市公明路的東門派出所有近百年歷史，原為日治時期嘉義警察署東門町警察官吏派出所，是市內僅存的日治警察機關建築，曾為諸羅古八景「萬山倒影」所在處。去年完成派出所、員警宿舍修復，今年所長宿舍等工程已開工，預計於明年8月完工，除了恢復以往歷史風華，並將作為警政史料館。
東門派出所於2010年登錄為歷史建築後，修復再利用工程2017年10月動工，12月在所長宿舍基礎發現清朝城牆石墩及明清遺物，承包商隨即暫時停工，由文化局辦理調查研究，但不涉及地下開挖的部分仍持續修復。
嘉義市警局表示，第一案修復工程包括派出所及員警宿舍共1750萬元，已於去年3月完工，目前第二案修復工程所長宿舍、廁所等共2100萬元，在今年4月8日開工，預計在明年8月完工。屆時除了恢復原貌再現百年風華外，也將作為警政相關歷史資料保存、展示，帶動地方文化觀光。
市警局表示，派出所內空間原有木構造由台灣紅檜及杉木組成，盡量使用原本建料，修復時也要按照原本建築方式去修，工法複雜，相當不易。
東門派出所有1座辦公廳及2棟宿舍，1987年廢止使用後，1996年曾借給東區聯合里做為里辦公室使用，2000年歸還給嘉義市警局。2010年登錄為歷史建築。
以往嘉義市林業興盛，為貯存原木設有貯木池，每當雨過天青或晴空萬里，鄰近山丘倒影映入池中，諸山爭奸，氣象萬千，故稱「萬山倒影」，當年貯木池約在現今公明路、和平路、共和路、中山路之間。
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