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雲科工焚化爐爭議…經濟部抨擊「竹篙鬥菜刀」承諾這事
雲林科技工業區大北勢區廣達5.9公頃的環保用地爭議，延燒將近一個月，因地方反彈聲浪大，經濟部工業局避免誤解，本月4日主動撤回環評程序，今再承諾「無論未來SRF推動與否，考量斗六地區人口稠密等因素，不在雲科工新設焚化爐或專燒爐」。
工業局表示，雲林地方特定人士拿著1993年、近30年前就通過的環評文件中「焚化爐」字樣做文章，且無視近期經濟部不斷多次說明「該地要推動的是SRF廢棄物處理機制」，仍不斷將此作為政治炒作議題，抨擊這是「竹篙鬥菜刀的行為」相當惡質。
工業局說明，斗六市公所提出要求辦理第14次環差審查會議，但因第13次環差已撤案，今也進一步承諾不設焚化爐，未來即會依環評法及相關程序辦理。
工業局重申，產業發展能繁榮地方、創造就業，但也必然要面對處理事業廢棄物的問題，在推動產業園區，爭取投資進駐時，也要同時考量事業廢棄物的妥善處理，「不可能只要產業，卻不處理事業廢棄物」。
工業局表示，若縣府不願與中央合作解決事業廢棄物問題，未來新設產業園區時，依然要面對廢清法及環評會議上，對廢棄物處理量能的要求，這是經濟部與雲林縣府的共同責任，仍呼籲縣府應與中央合作，共同面對現實，解決問題。
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