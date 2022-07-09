崇專學生彩繪逾百年聖玫瑰天主教堂 成觀光打卡景點

嘉義天主教崇仁醫護管理專科學校，暑假辦理生命教育社區彩繪服務，日前前進雲林縣大埤鄉逾百年歷史的聖玫瑰教堂，3天共出動120人次學生，頂著烈日，在教堂園區牆壁彩繪近10幅，現代藝術聖像以及Ｑ版主愛世人彩繪圖，讓老教堂呈現亮麗活力新風貌，成為宗教觀光打卡景點。

「哇！好漂亮可愛的聖像人物畫」，聖像一向給人嚴肅印象，經這群天使般的崇專學生，合力一筆一畫上色，讓老舊單調教堂園區牆壁，蛻變成亮麗活潑，可親近拍照的現代Ｑ版彩繪聖像牆壁，教友及當地民眾眼睛為之一亮。

崇專生命教育中心主任謝昌任帶領學生，彩繪3天，昨天大功告成，雲林桔子貓藝術美學工作室彩繪專業團隊，由西螺教友廖本雄、謝秋菊夫婦的美術專業兒女，帶崇專學生連續彩畫3天，豔陽天戶外作畫，「炎烤」出勇敢生命力，學生展現意志力，激盪出創造力，體現愛心力。

謝昌任說，感謝天主，謝謝所有關心與投身志工，天氣炎熱，崇仁師生懷著愛勇敢前進，一個個專注身影，都是一次次生命力，真誠展現，每一筆用心彩繪，「都有我們的愛，努力分享」。

神父張欽真請崇專彩繪主題「聖母領報」聖像，餘自由創作，感謝大家服務，同學說，「太陽太熱情，看到牆壁美美的，很有成就感，過得很充實快樂。大家合力換成畫作，體驗鄉村生活，收穫非常多。」