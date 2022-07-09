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暑假到布澎藍色公路再現熱絡 1周客輪近2萬名旅客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
疫情緩暑假到布澎藍色公路再現熱絡。記者魯永明／攝影
疫情緩暑假到布澎藍色公路再現熱絡。記者魯永明／攝影

嘉義布袋商港與澎湖客輪3月復航，台灣港務公司與航港局共同斥資2.38億元，打造現代化全新的布袋商港旅客服務中心，5月16日啟用營運，碰上本土疫情爆發，旅行社推出遊澎湖促銷團，湊不成團，如今疫情緩暑假，布澎藍色公路再現熱絡，1周客輪共載運近2萬名旅客。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，從1日到7日暑假第一周，進出布袋港旅客人數達1萬8619人，去年因疫情，暑假7、8月都停航，隨著疫情緩，暑假到來，加上觀光局國旅補助15日上路，「類出國」的離島澎湖旅遊，將再現人潮。

旅服中心試營運期間，布袋港開往澎湖馬公客輪，清明連假訂位客滿，卻因布澎海象惡劣，船公司取消航班，只剩2班客輪出航，受影響遊客逾7000人，清明連假泡湯，端節又碰上疫情爆發，航運載客少，看到暑假出遊大批遊客，讓航公司及商家開心。

旅客服務中心啟用，旅客大讚五星級旅服中心，除空間寬敞的售票櫃臺、通關設施、候船室等，另有親子遊戲區、藝術展覽區等親民便利公共空間，還安裝防疫門清消，維護旅客健康，並有電子看板提供船班動態資訊。

布袋管理處與高跟鞋教堂園區經營廠商，合作推動布袋商港假日嘉年華，引進大人小孩都喜愛的嘟嘟小火車，列車假日出發載客遊海岸。小火車搭乘地點：高跟鞋教堂承意咖啡廳外帶窗口前：每周六、日下午1點半30到5點半，每小時一班，單程15分鐘，單趟票100元，來回票優惠價150元；布袋港搭乘地點: 旅服中心西側入口。

布袋管理處與高跟鞋教堂園區經營廠商，合作推動布袋商港假日嘉年華，引進大人小孩都喜愛的嘟嘟小火車，列車假日出發載客遊海岸。圖／高跟鞋教堂園區提供
布袋管理處與高跟鞋教堂園區經營廠商，合作推動布袋商港假日嘉年華，引進大人小孩都喜愛的嘟嘟小火車，列車假日出發載客遊海岸。圖／高跟鞋教堂園區提供
疫情緩暑假到布澎藍色公路再現熱絡。記者魯永明／攝影
疫情緩暑假到布澎藍色公路再現熱絡。記者魯永明／攝影

高跟鞋教堂 疫情

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