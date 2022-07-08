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台南勞工領袖大學今晚成大開訓 至今培訓3350名學員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工領袖大學菁英班今晚開訓。圖／勞工局提供
台南市勞工領袖大學菁英班今晚開訓。圖／勞工局提供

為促進勞工專業職能，提升勞動素質及競爭力，台南市勞工領袖大學菁英班，今天晚間在成功大學舉行開訓典禮，台南市長黃偉哲到場鼓勵受訓學員，並強調台南重視人才培育，積極推動各項人才發展培育計畫，期望每位學員透過學習課程，吸收新知，提升組織效能，也讓台南這座城市更具競爭力。

黃偉哲指出，台南市勞工領袖大學開辦至今共培訓3350名學員，從初階班、進階班到高階班，皆有結訓學員希望有回流訓的機制，顯示勞工朋友對開辦課程的高度肯定。

勞工局長王鑫基表示，「勞工領袖大學」採取初、進、高階、菁英班的階梯式學習系統，課程內容由淺入深，其中菁英班每年所開設的課程主題及講師皆不重複，此次邀請唯賀餐飲總經理吳家德、前高苑科技大學校長曾燦燈、喬山健康科技集團總部人資資深經理劉寧春、澄茂企業股份有限公司董事長林洧緹等專業人士前來授課，讓菁英班的同學獲得最新的國際、產業、學術及社會等發展趨勢，精進軟實力。

勞工局職訓就服中心也預告「勞工領袖大學進階班」將於7月26日開課，預計招收50名學員，每周二、四晚上6時30分至9時30分於成功大學成功校區資訊大樓小格致廳上課，共19門課59小時，自即日起受理報名至7月18日截止。

曾參加初階班結訓的學員，可報名參加進階課程，為配合防疫政策，參加學員須於7月12日前完成疫苗第3劑接種，相關報名資訊洽詢電話06-6330820轉303李小姐。

台南市長 菁英 競爭力

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