台南歸仁西埔里、崙頂里長 獲內政部特優里長獎
台南市歸仁區西埔里長鄭福利里、崙頂里長徐進德獲台南市「特優里長」獎，鄭福利還獲內政部特優里長。
歸仁區公所表示，兩位里長為民服務不分晝夜，積極主動發掘民意，致力改善里內巷道、農路品質，注重里內公共設施維護與設置，路燈不亮、道路坑洞、號誌燈故障等立即反映。
徐里長平日積極關懷里內弱勢家庭，推動據點供餐給里內弱勢老人，對於社區業務及環保義工隊事務不遺餘力，使村里與社區能發揮互助合作的力量。
鄭里長也重視社區環境整潔，積極維護里鄰環境衛生，創建社區環保義工隊，帶領義工隊為清掃街道，配合公所辦理環境清潔日，清除積水容器、杜絕登革孳生源，打造友善宜居整潔的社區環境，服務有口碑里民好評。
他還是大埔福德祠宋江陣教練，傳承民俗技藝、延續文化薪火盡心盡力。
鄭福利表示，這份殊榮是來自各里長及公所團隊合作無間，榮耀歸屬整個歸仁區，謹代表21里里長接受內政部特優里長表揚。
歸仁區長魏文貴代表市長黃偉哲感謝里長熱忱為民服務，及對市府、區公所各項政策、業務推動上的配合與辛勞，不但是市府推動地方發展的合作夥伴，更是基層公共服務的重要推手，期盼和各里長持續團隊合作，服務不間斷為歸仁發展共創新頁。
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