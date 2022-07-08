「新營甜蜜節」下周起在新營天鵝湖、鐵道文化園區登場
台南市觀光旅遊局與新營區公所舉辦「2022新營甜蜜節」，16至17日、30至31日在新營天鵝湖及新營鐵道文化園區登場。市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、新營區長翁振祥及地方民代下午出席宣傳，邀請大家來體驗這場「最甜蜜、最Chill的」夏日活動。
黃偉哲指出，台南有「全糖城市」的美名，「連空氣都瀰漫甜蜜氣息」，是全台灣糖廠最多縣市，糖業轉型後很多縣市糖廠都關閉，但台南許多地方糖廠轉型後都充分活化利用，例如麻豆糖廠轉型成總爺藝文中心，佳里糖廠轉為蕭壠文化園區及仁德糖廠轉為十鼓仁糖文創園區，這些糖廠不僅是「甜蜜」的源頭，現在更化身為藝文活動場域。
「新營甜蜜節」109年開始在重要建設成果亮點包括新營長勝營區、鐵道地景公園等地舉辦，分別榮獲2021國家卓越建設獎「最佳環境文化類-金質獎」、2020公共建築景觀類建築園冶獎、2020國際景觀建築師協會景觀大賞「卓越獎」。
去年首次結合新營鐵道歷史與糖業特色，在新營鐵道文化園區推出受好評，今年特別擴大暑假期間辦理，分別在新營天鵝湖、新營鐵道文化園區針對年輕人與親子族群規畫活動。黃偉哲期許這兩周4天活動，能再創地方好評與佳績，讓更多人認識新營風采。
觀旅局說，活動內容，以市集、藝文表演、創意活動鎖定不同客群，豐富多元。新營天鵝湖以「我和青春有個約」廣邀青年一起探索新營美景，並邀請國際表演團體安地斯表演舞團、青年表演團體輪番演出。另有創意活動「尋覓闖關趣」，完成闖關者有機會獲甜蜜節限量口罩、7-11禮券，歡迎親子、情侶及好友來挑戰。
「夏日親子同樂會」邀請親子族群暑假同來新營鐵道文化園區踏青，MOMO家族的藍莓姐姐特別來賓，現場更有故事姐姐帶來鐵道繪本相關故事、甜糖塗鴉秀、親子互動遊戲等動態、靜態活動等。兩活動期間每日都安排至少30攤特色市集，另設有棉花糖、糖葫蘆的DIY體驗區，民眾可以現場報名參加體驗。更多活動詳情至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言