快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡易餘到太保保安宮收驚 去年保生大帝降乩指他有車關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立委蔡易餘車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣立委蔡易餘車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝

嘉義縣立委蔡易餘6日上午車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷，他說，去年天公生，保生大帝降駕鸞乩，指示他將有一大車關（關煞），保生大帝保佑他和同車駕駛、隨扈，平安度過車關，感謝保生大帝庇佑。

「好人一生平安，心善四時無災！」保安宮說，蔡易餘拜保生大帝、虎爺公列位尊神，感謝眾神保祐，車禍化險為夷，祈願立委蔡易餘早日康復，為民造福。

去年正月初九天公生，蔡易餘參加太保新（舊）埤保安宮，玉皇大帝祝壽大典。保生大帝降駕指示，「蔡家弟子有一大車關（車禍關煞），保生大帝替其消災解厄，並開符令置於車上，祈求逢凶化吉，蔡易餘發生大車禍，車毀人平安，眾神庇祐，大事化小。

蔡易餘感念保生大帝庇佑平安，由議員戴光宗、市民代表葉千田、舊埤里長蘇逸婷等陪同，回保安宮向神明致謝，由保生大帝鸞乩替他收驚祈福。

嘉義縣立委蔡易餘（右三）車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣立委蔡易餘（右三）車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣立委蔡易餘車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣立委蔡易餘車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷。記者魯永明／翻攝

蔡易餘 車禍 保安宮

延伸閱讀

蔡易餘車禍休息1天續跑行程拜媽祖、王爺 問候布袋鄉親

救了立委蔡易餘一命的座車Toyota Alphard 到底是何方神聖？

影／蔡易餘輕傷餘悸猶存 翻滾數圈的座車是豐田這款

影／蔡易餘車禍輕傷 曝：我被安全氣囊救了、我身上氣囊也不錯

相關新聞

「新營甜蜜節」下周起在新營天鵝湖、鐵道文化園區登場

台南市觀光旅遊局與新營區公所舉辦「2022新營甜蜜節」，16至17日、30至31日在新營天鵝湖及新營鐵道文化園區登場。市...

蔡易餘到太保保安宮收驚 去年保生大帝降乩指他有車關

嘉義縣立委蔡易餘6日上午車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷，他...

回饋社會贊助嘉市購物節輕豪宅 柯建利熱愛桌球運動

嘉義市購物節今年推出最大獎700萬元「金嘉好宅」，贊助者是金石建設董事長柯建利，現年才36歲，年紀輕輕就事業有成，他是金...

露天燃燒熱區加強空拍巡察 台南市今年查獲處分51件

露天燃燒會對空氣品質造成不良影響，台南市環保局除了人員地面巡稽查外、也利用空拍機巡察，二者搭配下成效佳，今年1月至5月共...

台南鹽水溪堤頂自行車道設太陽能光電 環團憂破壞生態

台南市水利局計畫於鹽水溪安平堤頂自行車道設置太陽能光電，環保團體認為緊鄰鹽水溪國家級濕地，在堤岸設置太陽能光電恐破壞當地...

嘉義市購物節起跑 最大獎抽700萬好宅

今年嘉義市購物節將配合中央國旅補助7月15日一同開跑！除了持續往年豐富獎品，今年更推出來嘉消費滿500元就有機會抽中成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。