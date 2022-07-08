蔡易餘到太保保安宮收驚 去年保生大帝降乩指他有車關

嘉義縣立委蔡易餘6日上午車禍輕傷，驚魂未定，昨天上午到太保市保安宮收驚，燒香拜保生大帝、虎爺公，感謝庇佑車禍化險為夷，他說，去年天公生，保生大帝降駕鸞乩，指示他將有一大車關（關煞），保生大帝保佑他和同車駕駛、隨扈，平安度過車關，感謝保生大帝庇佑。

「好人一生平安，心善四時無災！」保安宮說，蔡易餘拜保生大帝、虎爺公列位尊神，感謝眾神保祐，車禍化險為夷，祈願立委蔡易餘早日康復，為民造福。

去年正月初九天公生，蔡易餘參加太保新（舊）埤保安宮，玉皇大帝祝壽大典。保生大帝降駕指示，「蔡家弟子有一大車關（車禍關煞），保生大帝替其消災解厄，並開符令置於車上，祈求逢凶化吉，蔡易餘發生大車禍，車毀人平安，眾神庇祐，大事化小。