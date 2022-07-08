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嘉縣6000萬元國旅補助開跑 自由行有Q碰券好禮

中央社／ 嘉義縣8日電

振興觀光產業，中央推出「悠遊國旅補助方案」。嘉義縣再加碼6000萬元補助旅宿業者與遊客，並贈自由行旅客價值千元的Q碰券，活動自7月15日起實施至12月15日止。

嘉義縣府響應中央「悠遊國旅補助方案」，今天發布新聞稿指出，加碼補助旅宿業者，15日起申請到嘉義縣團體旅遊將提供「獎勵旅行社帶團獎金」，每團最高補助新台幣1萬2000元，還有「體驗行程補助」每人每次300元。

另外，自由行旅客15日起向與嘉義縣府合作的旅宿業者訂房、入住，每房將發放價值1000元的Q碰券。

嘉義縣文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，價值1000元的Q碰券，其中500元可折抵住宿費，另500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，此次嘉義縣觀光補助總金額6000萬元，自7月15日起實施至12月15日止，嘉義縣好山好水是國旅首選，現在就出發，玩個3天3夜。

許有仁指出，中央「悠遊國旅補助方案」也是7月15日開始實施，住宿最高折抵1300元，可與嘉義縣的補助方案合用。

嘉義 國旅補助 自由行

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