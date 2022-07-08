回饋社會贊助嘉市購物節輕豪宅 柯建利熱愛桌球運動

嘉義市購物節今年推出最大獎700萬元「金嘉好宅」，贊助者是金石建設董事長柯建利，現年才36歲，年紀輕輕就事業有成，他是金石建設創辦人柯金龍獨子，2015年接掌家族事業，公司經營得有聲有色。因個人對桌球的熱情，他還是奧運桌球銅牌選手林盷儒的贊助廠商。

柯建利表示，父親白手起家，留下那麼多資源、基礎，要做得比父親更好，所以接班後的第一個概念是如何讓公司永續經營。公司深耕嘉義市36年，要善盡社會責任，當建設處長田長沛找他談購物節一事，認為取之社會用之於社會，也想回饋嘉義市，所以就以公司產品贊助購物節活動。

他說，贊助活動的房子是座落在嘉義市新民路與民生路口的「金石龍悅」建案3樓25坪多，有廚房、衛浴、客廳及2房型，算是間輕豪宅，周邊有嘉義大學等學區、生活機能便利。「金石龍悅」建案是了要紀念爸爸柯金龍。

柯建利說，個性比較外向，大學就讀輔大經濟系，畢業服完兵役進入公司1年後發現對這一行有興趣，因建設公司要管理的部門太多，又到長庚大學讀管理碩士。

柯建利有5個姊姊，目前他擔任公司董事長、四姊擔任副總。

他是嘉義中學校友，將花費3千多萬元興建1棟國際級桌球館回饋母校，因行政程序複雜、工資、原物料高漲，可能會超過當初預算，但他還是要完成。

市長黃敏惠說，奧運銅牌國手林盷儒未成名前在桌球界逐漸展現潛力時，有不少廠商主動要求贊助，但林盷儒的爸爸最後選擇柯建利，據林爸爸私下透露主因是柯建利肯投入不張揚，加上感受到對桌球的熱情，才選擇金石建設。