露天燃燒熱區加強空拍巡察 台南市今年查獲處分51件

露天燃燒會對空氣品質造成不良影響，台南市環保局除了人員地面巡稽查外、也利用空拍機巡察，二者搭配下成效佳，今年1月至5月共計執行空拍查核任務55趟次，針對露燃熱區空拍巡視1.5萬公頃，查獲處分51件露天燃燒案件，在多方宣導與取締下，民眾陳情較去年同期大幅減少49%。

露天燃燒有一部份是燃燒稻草等農業廢棄物，春末夏初、秋末冬初發生率偏高，不僅不利空氣品質也可能影響行的安全。

目前為第一期稻作收穫期，露天燃燒可能釀災，將稻草及胡麻桿翻耕入土，簡單操作即可妥善處理農業廢棄物、不造成空汙、同時增加土地肥力。

環保局指出，收割稻米的同時可利用收割機將稻稈切碎成約5至6公分，待下期耕種整地時，翻入土壤當肥料。至於已「打」出胡麻粒的胡麻桿，也可平鋪於田間，整地時再以迴旋犁將胡麻桿破碎、翻埋入土化為肥力，可說是一舉數得，請農友不要再露天燃燒。

環保局長謝世傑說，目前是農業廢棄物露天燃燒的高峰期，會針對稻作露天燃燒較為頻繁的後壁區、白河區、東山區、柳營區等加強巡稽查。一旦查獲農友露天燃燒，除依空汙法處分外，也會移送農政單位，農友申請補助等資格有可能受限，農友切勿因一時方便，因小失大。