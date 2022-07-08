快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露天燃燒熱區加強空拍巡察 台南市今年查獲處分51件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局希望早日達成農業廢棄物不再露天燃燒的目標。圖／環保局提供
台南市環保局希望早日達成農業廢棄物不再露天燃燒的目標。圖／環保局提供

露天燃燒會對空氣品質造成不良影響，台南市環保局除了人員地面巡稽查外、也利用空拍機巡察，二者搭配下成效佳，今年1月至5月共計執行空拍查核任務55趟次，針對露燃熱區空拍巡視1.5萬公頃，查獲處分51件露天燃燒案件，在多方宣導與取締下，民眾陳情較去年同期大幅減少49%。

露天燃燒有一部份是燃燒稻草等農業廢棄物，春末夏初、秋末冬初發生率偏高，不僅不利空氣品質也可能影響行的安全。

目前為第一期稻作收穫期，露天燃燒可能釀災，將稻草及胡麻桿翻耕入土，簡單操作即可妥善處理農業廢棄物、不造成空汙、同時增加土地肥力。

環保局指出，收割稻米的同時可利用收割機將稻稈切碎成約5至6公分，待下期耕種整地時，翻入土壤當肥料。至於已「打」出胡麻粒的胡麻桿，也可平鋪於田間，整地時再以迴旋犁將胡麻桿破碎、翻埋入土化為肥力，可說是一舉數得，請農友不要再露天燃燒。

環保局長謝世傑說，目前是農業廢棄物露天燃燒的高峰期，會針對稻作露天燃燒較為頻繁的後壁區、白河區、東山區、柳營區等加強巡稽查。一旦查獲農友露天燃燒，除依空汙法處分外，也會移送農政單位，農友申請補助等資格有可能受限，農友切勿因一時方便，因小失大。

環保局多年來持續管制農業廢棄物露天燃燒，經統計，在稻作方面，將稻稈切碎後翻耕掩埋的比例已達95%以上，4%用於覆蓋栽植作物、堆肥或編成稻草席等再利用，露天燃燒行為已明顯減少，希望早日達到農業廢棄物不再露天燃燒之目標。

台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供
台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供
台南市環保局希望早日達成農業廢棄物不再露天燃燒的目標。圖／環保局提供
台南市環保局希望早日達成農業廢棄物不再露天燃燒的目標。圖／環保局提供
台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供
台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供
台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供
台南市環保局在露天燃燒熱區加強空拍巡察。圖／環保局提供

廢棄物 空拍機 空氣品質

延伸閱讀

加拿大靜謐簡約居宅 擁有陽光與私密性的露天庭院

民間盼開放自然人夜間空拍 民航局：我規範與國際一致

嘉縣農會出租倉庫大火撲滅仍濃煙 空拍畫面曝光

鬼城變黃金 全台10大房市新熱區

相關新聞

露天燃燒熱區加強空拍巡察 台南市今年查獲處分51件

露天燃燒會對空氣品質造成不良影響，台南市環保局除了人員地面巡稽查外、也利用空拍機巡察，二者搭配下成效佳，今年1月至5月共...

台南鹽水溪堤頂自行車道設太陽能光電 環團憂破壞生態

台南市水利局計畫於鹽水溪安平堤頂自行車道設置太陽能光電，環保團體認為緊鄰鹽水溪國家級濕地，在堤岸設置太陽能光電恐破壞當地...

嘉義市購物節起跑 最大獎抽700萬好宅

今年嘉義市購物節將配合中央國旅補助7月15日一同開跑！除了持續往年豐富獎品，今年更推出來嘉消費滿500元就有機會抽中成為...

7旬地瓜伯每天開車跑台中叫賣 睡不到幾小時只為了他們

家住雲林斗六的徐姓小販，每天天未亮就起身準備地瓜，獨自開車趕在清晨7時許抵達台中大里販賣，他是家中的經濟支柱，一肩扛起1...

暑假疫情趨緩 翁章梁宣布來嘉玩總額6千萬旅遊補助開跑

疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元，...

台南捷運再推進！藍線延伸線可行性研究提報交通部審議

台南市交通局表示，台南捷運藍線延伸線可行性研究規畫成果獲市議會審議通過後，交通局已提報交通部審議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。