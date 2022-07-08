台南鹽水溪堤頂自行車道設太陽能光電 環團憂破壞生態

台南市水利局計畫於鹽水溪安平堤頂自行車道設置太陽能光電，環保團體認為緊鄰鹽水溪國家級濕地，在堤岸設置太陽能光電恐破壞當地的生態、景觀，群起反對，台江國家公園也認為要審慎評估，水利局表示，目前規劃方向配合地方意見為設置原則，希望堤頂自行車道能兼顧當地生態、民眾需求、景觀與增加遮陽與綠電等多元化使用功能，未有共識前不會逕行推動。

南市水利局「台南市雙博段自行車道區域太陽能發電系統計畫」，計畫在鹽水溪安平堤防2k+150起至2k+650處堤頂約500公尺，設置499.12瓩的太陽能光電，示範路段約在中西區西賢里內，今天召開第二次說明會，台南市紅樹林保護協會、台南社區大學 、台江漁樂園、河川巡守隊等環保團體出席。

台南市紅樹林保護協會理事長盧添登表示，水利局規畫在雙博自行車道安平堤防段設置光電板，目前雖是示範段，但未來要從安平王城段到台17線，位置正好位在鹽水溪口國家級重要濕地範圍邊緣，其北邊有台南最大的鷺科鳥類棲息地，屬生態敏感區。在堤頂上設置自行車道及太陽能發電設施，不屬於國家級重要濕地的「明智利用項目」，該會表達反對立場。

盧添登指出，水利局要依法行政，自行車道暨太陽能發電非濕地保育計畫中允許的明智利用項目，該濕地計畫的第一次通盤檢討甫在今年6月間啟動，建議可在公開徵求意見時，正式提出，以納入計畫中考量，若經通盤檢討具可行性，送內政部審議通過並由行政院公告後，再據以實施較為妥適。

台江國家公園也認為緊鄰國家濕地應審慎評估，水利署六河局說不能影響防汛搶險，該光電申請案已退回2次，要求和地方及NGO團體多溝通取得共識；市議員陳怡珍也說，鹽水溪堤防自行車道設置太陽光電雖是遮陽，但要注意對地景及生態的影響，未取得地方共識前不宜貿易推動。