嘉義市購物節起跑 最大獎抽700萬好宅

今年嘉義市購物節將配合中央國旅補助7月15日一同開跑！除了持續往年豐富獎品，今年更推出來嘉消費滿500元就有機會抽中成為價值700萬元的「金嘉好宅」主人。嘉義市長黃敏惠表示，期待在疫情趨緩後，透過線上線下刺激全民消費，再次帶動嘉義市國旅熱潮，也讓更多人看見嘉義市的「好生活」。

市長黃敏惠表示，去年購物節創下超過4億的累積消費金額，成功帶動嘉義市消費商機，今年將持續協同在地飯店旅宿業者，串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等業者推出「住宿送600嘉遊金」活動，與「周周抽萬元禮」、「電子支付消費累積無上限」等多項優惠方案，並再次與露天拍賣合作，推出嘉義市購物節線上商城，祭出專屬店家全面免運，活動期間不限交易金額還可參加露天專屬線上抽獎活動。

嘉義市購物節持續推出「住宿送600，消費500抽大獎」，今年的大獎是金石建設贊助價值超過700萬元的25坪「金石龍悅」1戶，不動產開發商業同業公會也加碼10輛Gogoro電動機車。

金石建設董事長柯建利表示，嘉義市是一個好生活的城市，不論買房常住、或是觀光短住，都覺得舒適宜人，透過嘉義市購物節將金石建設的房子送出去，讓大家感受到嘉義市就是一個這麼熱情的城市。

建設處長田長沛表示，民眾於嘉義市購物節期間消費累積滿500元，就可以有一組抽獎序號，今年調整抽獎累積序號的組數上限到100組，民眾消費5萬元以內的金額都可以換來無限希望，去年戰況激烈的「嘉購王爭霸戰」持續舉辦，活動截止日累積積分最高者，將獲得13萬元精品包。雲端發票的登錄方式也採歸戶後自動累積，鼓勵民眾多多使用電子支付與雲端發票。

田長沛表示，透過多項調整方案，嘉義市購物節讓民眾更好買、更好抽獎，整體登錄金額可望突破5億，再創高峰。