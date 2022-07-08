快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

避免台江凶狠圓軸蟹繁殖季遭路殺 護蟹交管將啟動

中央社／ 台南8日電

正值台江國家公園凶狠圓軸蟹繁殖季，台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制，管制路段是台南市安南區青草崙堤防防汛道路，長度2公里，以避免凶狠圓軸蟹遭路殺。

台江國家公園凶狠圓軸蟹進入「降海釋幼」繁殖季，「降海釋幼」指的是雌蟹將卵放在水中，卵馬上孵化成為蚤狀幼蟲，蚤狀幼蟲經過多次脫殼後成為大眼幼蟲，再回到陸域棲地，7月和8月正是高峰期。

不過，凶狠圓軸蟹不像人類，繁殖上岸遷徒可不會看紅綠燈或道路上是否有汽機車，結局就是被輾爛成一坨，慘遭路殺，此時就有待護蟹交通管制。

台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制，管制路段是台南市安南區青草崙堤防防汛道路，從「與城西街3段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」，長度約2公里。

護蟹交管執行時間，分別是7月14日至16日的晚上6時30分至9時30分；7月30日至8月1日的晚上6時30分至9時30分；8月13日至15日的晚上6時30分至9時30分。

台江處今天發布新聞稿指出，護蟹交管時間都是配合凶狠圓軸蟹釋幼高峰的農曆7月2日至4日、6月及8月的16日至18日。

台江處表示，交管期間除相關必要公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區。台江處陸蟹公民科學家參與計畫也培訓志工進行凶狠圓軸蟹繁殖季的調查及巡護，保安警察第七總隊第七大隊將共同巡守陸蟹熱點。

台江 國家公園

延伸閱讀

爭機車路權7月9日交通解嚴遊行　凱道等處分4階段交管

交通解嚴大遊行7月9日登場 凱道等分4階段交管

車城陸蟹魂斷濱海景觀公路 環團疾呼複製墾丁護蟹交管

花蓮夏戀嘉年華9日登場 周邊交管大眾運輸接駁

相關新聞

露天燃燒熱區加強空拍巡察 台南市今年查獲處分51件

露天燃燒會對空氣品質造成不良影響，台南市環保局除了人員地面巡稽查外、也利用空拍機巡察，二者搭配下成效佳，今年1月至5月共...

台南鹽水溪堤頂自行車道設太陽能光電 環團憂破壞生態

台南市水利局計畫於鹽水溪安平堤頂自行車道設置太陽能光電，環保團體認為緊鄰鹽水溪國家級濕地，在堤岸設置太陽能光電恐破壞當地...

嘉義市購物節起跑 最大獎抽700萬好宅

今年嘉義市購物節將配合中央國旅補助7月15日一同開跑！除了持續往年豐富獎品，今年更推出來嘉消費滿500元就有機會抽中成為...

7旬地瓜伯每天開車跑台中叫賣 睡不到幾小時只為了他們

家住雲林斗六的徐姓小販，每天天未亮就起身準備地瓜，獨自開車趕在清晨7時許抵達台中大里販賣，他是家中的經濟支柱，一肩扛起1...

暑假疫情趨緩 翁章梁宣布來嘉玩總額6千萬旅遊補助開跑

疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元，...

台南捷運再推進！藍線延伸線可行性研究提報交通部審議

台南市交通局表示，台南捷運藍線延伸線可行性研究規畫成果獲市議會審議通過後，交通局已提報交通部審議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。