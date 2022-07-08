藍營嘉義縣長人選難產 吳育仁拒重披戰袍感嘆人才斷層

國民黨嘉義縣長人選難產，在野陣營整合卡關，4位被點名人選林國慶、吳芳銘、王育敏、吳亮儀都沒意願，表態參選的南華大學教授歐崇敬也回絕黨中央召見，日前黨部主委翁重鈞找黨工，徵詢曾參選縣長的前立委吳育仁參選意願，吳也回絕，吳感嘆說，「黨在嘉義縣人才斷層嚴重！」

中正大學勞工關係學系教授吳育仁，曾任不分區立委，2018年4月5日獲國民黨徵召參選縣長，本屆縣長4人參選，得票8萬4243票第2名，得票率29.54%，選後淡出政壇，返校專任教職，與妻子照顧年幼獨生女。

吳育仁說，選舉很辛苦，尤其疫情期間，家有年幼女兒，他要教書帶小孩，他曾選過縣長又兼黨部主委，沒意願，也不敢再表態參選，他說，國民黨在嘉義縣人才斷層嚴重，長期淪在野，監督民進黨不夠力。

他表示，國民黨在屏東也是艱困選區，但黨提名許多議員參選人，反觀嘉縣提名很少，又有資深議員用無黨選鄉長，翁章梁當縣長近4年，蘇貞昌承諾給航太園區、科園區等重大開發，但未訂優先雇用在地年輕人就業配套，年輕人返鄉就業少，開發誰獲利？他憂心開發擴大貧富差距，產業換軌關鍵期更要監督。