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暑假疫情趨緩 翁章梁宣布來嘉玩總額6千萬旅遊補助開跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供
疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供

疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元，現在就出發，來嘉義玩個3天3夜，享用好康，暢遊嘉義。

除觀光局補助，嘉縣加碼團體遊部分，含「體驗行程補助」、「獎勵旅行社帶團獎金」，除鼓勵國人留在嘉縣境內住宿、旅遊、消費，並獎勵合法旅行社包裝團體旅遊推廣嘉義遊程，15日開放旅行社線上報名登記，出團期間8月1日至12月15日，每團至少20人，文化觀光局將提供總獎助金額1,000萬。

翁章梁說，自由行旅客15日直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份千元Q碰券，500元可折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，活動至12月15日或Q碰券發完為止，限量5萬名。

文觀局表示，「五大體驗行程」總獎助金額900萬，包含海上漁船體驗 (東石觀光漁筏、布袋海上巴士)、曾文水庫遊艇、觀音瀑布體驗、部落體驗 (茶山部落、山美部落)、觀光軸線體驗（166軸線、台18軸線）等，每團出遊上限人數40人，每人每次補助300元，每團申請上限1萬2千元，單一旅行社申請補助上限額度為180萬。

方案二「獎勵旅行社帶團獎金」15日至12月15日止，合法旅行社安排遊程到「N23.5-玩嘉愛上我」旅遊摺頁上至少一處旅遊景點（除嘉義市景點外），且於嘉縣境內合法旅宿業至少住宿一晚，帶團最多人數者可獲得40萬元獎勵金，總獎金額度100萬。文觀局長許有仁表示，嘉義縣山、海、平原景色豐富，歡迎遊客即早規畫遊程，搭配旅遊補助方案，早出遊，更划算。

疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供
疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供
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疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供
疫情趨緩，為振興觀光產業，嘉義縣長翁章梁上午一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6千萬元。圖／嘉縣府提供

旅行社 嘉義 曾文水庫

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