台南捷運再推進！藍線延伸線可行性研究提報交通部審議

台南市交通局表示，台南捷運藍線延伸線可行性研究規畫成果獲市議會審議通過後，交通局已提報交通部審議。

市長黃偉哲表示，非常感謝市議會支持，也指示交通局全力配合交通部審議作業，爭取計畫儘速核定，符合地方期許加速藍線延伸線的規畫進度與第一期藍線無縫接軌，未來藍延線將成為串連市區、沙崙綠能科學城及南關線的重要運輸廊道，提供市民更便捷的交通運輸服務。

第一期藍線延伸線路線長度共14.99公里，銜接第一期藍線B11站仁德轉運站，往東分主線沿182市道至歸仁及關廟，支線則沿台39至高鐵台南站與沙崙綠能科學城，全線設置15座車站及1座機廠，採高架單軌系統(Monorail)。

交通局長王銘德指出，「沙崙智慧綠能科學城」是台南產業發展雙引擎之一，未來捷運藍線延伸線將與高鐵、台鐵結合，打造全台唯一具三鐵共構的產業園區，此外，藍延線也將是南關線市民往返市區重要的通勤與通學運輸幹線，藍延線完成後將提供有別以往的公共運輸新服務。

捷運工程處表示，第一期藍線延伸線可行性研究已提報交通部審議，後續將積極配合中央規定程序辦理，全力爭取行政院盡速核定，並同步啟動綜合規劃前置招標作業以利能加速推動，早日完善台南捷運交通路網。

王銘德表示，市長黃偉哲非常重視捷運建設，除完成捷運優先路網規畫並經中央核備，爭取深綠線可行性研究經費外，對於優先路網內各路線的規畫作業均持續加速推動，今再完成藍線延伸線可行性研究規畫，為台南捷運推動再往前邁出一大步。