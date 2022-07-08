台西養殖區中排二度決堤 大量海水倒灌滾滾而入

雲林縣台西海埔新生地養殖區主要供水的中排，今天上午雖是大晴天但發生二度潰決，大量海水倒灌，沿著決口滾滾而入，魚塭區汪洋一片，漁產流失，連鄰近的豬舍也遭殃，豬隻泡水，鄉民代表陳文求獲知後趕到現場並通報相關單位設法搶修。

台西鄉民代表陳文求指出，今天一大清早接獲台西海埔新生地養殖區漁民通報，指靠近61線一帶的養殖區，排水路又潰堤，他趕到現場查看，不僅魚塭一片汪洋，就連豬舍也遭殃淹水。

陳文求說，該中排決口於本月二日曾因一場大雨加上海水倒灌，引發決堤，形成一大缺口，淹沒了廣大魚塭區，當時縣府獲報漏夜緊急搶修，除動用抽水車抽水也用砂包將封堵決口，才化解危機。

不料，今天清晨原有的決口砂包，可能抵擋不住海水漲潮，再度發生決堤，盡管大晴天無風無雨，大量海水滾滾而入，再次淹沒魚塭，他已設法連繫縣府，希望再趕緊搶修封堤。