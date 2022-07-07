雲科工環保用地爭議 工業局：縣府假裝外行、斷章取義

雲林縣政府今天召開記者會指出，雲林科技工業區大北勢區環保用地第13次環境差異分析報告中，提到569次「焚化爐」字眼及未提SRF（固體再生燃料）一事，經濟部回應「對這種斷章取義的政治操作，表達高度遺憾」。

經濟部表示，環差報告基礎是近30年前、1993年環評結果為基礎，因此才會沿用「焚化爐」一詞，多年前台灣並未引入SRF技術，當年自然無從寫起。

經濟部指出，工業局2021年3月30日召開「雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地標售作業說明會」邀集雲林縣政府、環境保護署、雲林科技工業區廠商協進會及各縣市廢棄物清除處理商業同業公會共同研商，當時已清楚說明該地規畫廢棄物處理（或再利用）使用，並以SRF技術進行廢棄物處理。

2021年7月、10月標售文件中，均明確註明該用地規畫以SRF技術標售，經濟部抨擊雲林縣政府「實在不必假裝外行、斷章取義」，不可能要產業不處理事業廢棄物，理性面對事廢處理議題才是正道。

經濟部說明，工業局在2021年7月30日、10月7日辦理公告標售，標售文件清楚揭示該用地規畫以固體再生燃料(solid recovery fuel, SRF)技術處理事業廢棄物，廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料，縣府不可能不知道。

經濟部強調，事實上在2次環差初審會議中，雲林縣政府也未反對設置焚化爐，甚至還曾經要求應將焚化爐收受對象，納入雲林縣生活垃圾，如今卻將此議題變成政治炒作，把嚴肅的產業發展及事廢處理政治化，對雲林縣的未來實在沒有好處，呼籲縣府，中央與地方仍應面對問題、共同解決，回到理性討論。