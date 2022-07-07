南市8人入選百大青農 青農聯誼會逾1成年薪破百萬

農委會第6屆百大青農名單公布，台南市有8名青農獲選，市府農業局表示，青農近年在友善環境農業打拚，已展現具體成果，加入青農聯誼會會員中，有超過1成年收入破百萬元。

這8位獲選者分別為陳奕儒、蔡永順、楊子賢、林易辰、黃國基、邱創禕、鄭羽利和王偉珉。楊子賢是唯一女性，在大內以自然農法方式種植十餘種的酪梨及各種蔬果，將與草共生的美麗農場取名為「左岸幸福莊園」。

陳奕儒在大內及善化等地種植網室木瓜，取其台語諧音成立「牧龜農品」，採友善環境方式種植，部分面積取得有機驗證，此外還多角化經營種植有機蔬菜。

蔡永順在新市潭頂種植有機紅肉紅龍果，以小孩的名字將品牌命名為「烜竹」，曾榮獲全國紅龍果評鑑冠軍，強調一株僅留一果、重質不重量。

林易辰是玉井區果樹產銷班第60班班長，曾帶領班員報名參加第二屆永續善農獎競賽，榮獲現場操作組獎。

而在學甲養殖虱目魚、台灣鯛及白蝦並成立「國基生態養殖場」的黃國基、在七股養殖烏魚及白蝦的邱創褘，以「冠騰的魚」延續家族的魚塭，致力於在地的食魚教育。

此外，還有在七股養殖虱目魚及石斑的鄭羽利以及在西港及麻豆養殖台灣鯛的王偉珉，皆在養殖領域有傑出的表現而獲選。

台南市長黃偉哲表示，獲選百大青農殊榮，除農業經營表現優良獲肯定，農委會也將提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。

農業局局長李建裕表示，目前已有超過1750位青年農民參加青農聯誼會，其中年收入達百萬以上達180位，已超過1成，全市已成立27個青農聯誼會分會，預計在每個基層農會都能成立青農聯誼會分會，讓不同領域栽培管理技術及資訊互相交流，讓青農務農之路能更加長遠。