行銷「半價銅板購」 王美花籲疫情趨緩到夜市消費

經濟部長王美花今天在台南市花園夜市行銷傳統市集「半價銅板購」活動，她表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，非常鼓勵大家到夜市及市場消費，增加人氣。

王美花今天傍晚在台南市長黃偉哲等人陪同下，逛了台南最大夜市的花園夜市，還品嚐多攤小吃，王美花聽到台南夜市價格後，頻呼「好便宜喔」。

黃偉哲當場提問台南夜市「大大武花大武花」名稱的緣由，王美花也答對了，顯見頗為了解台南夜市的生態。

王美花表示，經濟部和各地舉辦「半價銅板購」活動特別有意義，尤其是COVID-19疫情趨緩，她非常鼓勵大家到夜市及市場消費，增加人氣。

王美花說，她最喜歡到台南，台南小吃很難吃到難吃的，每攤都非常好吃，她希望藉此活動增加人潮和觀光客，品嚐夜市美食。