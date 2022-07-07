嘉榮飄咖啡香 暖心慰問醫護辛勞

台中榮總嘉義分院邀請台東公益咖啡青年蔡雲熙合辦「從嘉（咖）開始，『啡』常幸福」活動，以手沖咖啡慰勞嘉榮醫護防疫人員；志工將充滿溫度與感謝的手沖咖啡送至隔離病房、急診室與忙碌的醫護人員分享。護理部主任彭素貞表示，手沖咖啡香醇好喝，非常療癒。

「用好咖啡療癒、紓壓醫護身心」，來自台東成功鎮阿美族的公益青年蔡雲熙，近年以手沖咖啡展開全台公益行腳。一開始蔡雲熙從行銷部落咖啡開始，發現藉由向大眾推廣及品嘗手沖咖啡的過程中，還能分享每個人的故事，相當具有紓壓的效果，於是展開環島公益行動，至今已邁入第3個年頭。

近年疫情襲捲台灣，蔡雲熙也將環島行程拓展到醫療院所，希望藉由咖啡慰勞療癒辛苦醫護身心，也表達滿滿感謝。

蔡雲熙表示，非常開心可透過咖啡專業，療癒嘉榮每一位醫護人員，也期待發揮拋磚引玉效果，讓社會重視並給予醫護支持的力量。

嘉榮人事室主任侯淑華表示，近日隨著疫情變化，員工身心壓力也跟著增加，為替同仁紓壓，會依據不同種類（確診者、疑似感染之高風險者、與個案密切接觸者、其他臨床及行政單位者）身心需求，訂定關懷措施，協助員工解決「工作面、生活面、健康面及職場上所遭遇情緒壓力」問題，今天就特別邀請咖啡師蔡雲熙前來醫院為同仁手沖公益咖啡並推廣咖啡知識，希望為同仁達到紓壓放鬆的效果。

醫護同仁開心表示，一早聞到院內飄散濃郁的咖啡香氣，精神為之一振，感到非常幸福，藉由老師帶來的豐富咖啡知識，再喝上一口手沖咖啡，眼口鼻感官的愉悅體驗，洗滌了工作壓力，也放鬆了情緒，十分紓壓。