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雲林縣府推包租代管 提供房東「三稅減免、三費補助」
雲林縣規畫2處社會住宅，分別位於斗六市、虎尾鎮，目前尚未動工，在社會住宅未完工前，由縣府主導社會住宅包租代管計畫，提供房東「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」福利，今由縣長張麗善主持第2場推廣社會住宅包租代管說明會，吸引上百名公益團體、社福機構及民眾到場了解。
張麗善表示，雲林縣首座社會住宅「斗六好室」規劃興建97戶，將於8月9日開始動工；另，虎尾「東仁安居」已有廠商得標，可再提供約400戶，但社會住宅尚未蓋好前，縣府推廣社會住宅包租代管計畫，如果房東有閒置物件，能透過包租代管業者協助房東與房客雙方媒合，讓民眾能住得安心又放心。
建設處長李俊興說，與社會住宅包租代管業者兆基管理顧問股份有限公司合作，協助縣內房東包租代管，參與計畫的房東可享減免所得稅、房屋稅、地價稅，並補助修繕費、公證費、居家保險安全費，且能於計劃執行期間，由廠商協助租賃相關管理服務，減輕房東管理壓力。
李俊興也說，不只房東受益，房客也可享有租金折扣優惠，並具備向政府申請租金補助資格；且由包租代管業者擔任第3人角色，媒合房東與房客，減輕房東處理租屋瑣事壓力，也讓房東、房客免於租屋糾紛，租賃相關大小事由專業管理人員協助，可更有效率解決問題。
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