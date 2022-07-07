快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣府推包租代管 提供房東「三稅減免、三費補助」

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣政府今與兆基管理顧問股份有限公司共同舉辦第2場推廣社會住宅包租代管說明會。記者黃于凡／攝影
雲林縣政府今與兆基管理顧問股份有限公司共同舉辦第2場推廣社會住宅包租代管說明會。記者黃于凡／攝影

雲林縣規畫2處社會住宅，分別位於斗六市、虎尾鎮，目前尚未動工，在社會住宅未完工前，由縣府主導社會住宅包租代管計畫，提供房東「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」福利，今由縣長張麗善主持第2場推廣社會住宅包租代管說明會，吸引上百名公益團體、社福機構及民眾到場了解。

張麗善表示，雲林縣首座社會住宅「斗六好室」規劃興建97戶，將於8月9日開始動工；另，虎尾「東仁安居」已有廠商得標，可再提供約400戶，但社會住宅尚未蓋好前，縣府推廣社會住宅包租代管計畫，如果房東有閒置物件，能透過包租代管業者協助房東與房客雙方媒合，讓民眾能住得安心又放心。

建設處長李俊興說，與社會住宅包租代管業者兆基管理顧問股份有限公司合作，協助縣內房東包租代管，參與計畫的房東可享減免所得稅、房屋稅、地價稅，並補助修繕費、公證費、居家保險安全費，且能於計劃執行期間，由廠商協助租賃相關管理服務，減輕房東管理壓力。

李俊興也說，不只房東受益，房客也可享有租金折扣優惠，並具備向政府申請租金補助資格；且由包租代管業者擔任第3人角色，媒合房東與房客，減輕房東處理租屋瑣事壓力，也讓房東、房客免於租屋糾紛，租賃相關大小事由專業管理人員協助，可更有效率解決問題。

縣長張麗善（立）和民眾說明社會住宅包租代管的計畫內容。記者黃于凡／攝影
縣長張麗善（立）和民眾說明社會住宅包租代管的計畫內容。記者黃于凡／攝影

房東 社會住宅 房客

延伸閱讀

雲林小東工業區土地首標很搶手 縣府：歡迎卡位

雲林萡子寮漁港計畫建造跨港彩虹橋 帶動觀光重現榮景

綠營「司法戰」開刀張麗善：不要把司法當成政治提款機

萬物齊漲！雲林小學附幼工程 13次流標才完成發包

相關新聞

雲林縣府推包租代管 提供房東「三稅減免、三費補助」

雲林縣規畫2處社會住宅，分別位於斗六市、虎尾鎮，目前尚未動工，在社會住宅未完工前，由縣府主導社會住宅包租代管計畫，提供房...

延續愛心不因減產中輟 南市善心人士百箱芒果贈弱勢

不受今年芒果減產影響，台南一群善心人士延續去年暖流，今送出100箱芒果至菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用...

台南首座生機建築產後護理中心 零接觸科技+AI智能

台南首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心「璽樂the SHARE LOVE」，今天在安平成立，除了打造百坪...

南市農民休耕補助未入袋怨嘆 農業局說明原因

中央往年休耕補助金皆在灌溉系統供水前發放，但今年較往年遲撥款，農民忙調度支出怨嘆不已，農業局說明，今年補助款較往年多出近...

歸剛一直看！ 大林老街店家掛紅布條引目光

嘉縣大林鎮大林老街上出現趣味紅布條「歸剛一直看，不如進來看賣蝦款！」，吸引鄉親、遊客注目；原來是6位熱血青年用來推廣大林...

嘉義百工修繕利他協會助修繕 縣長：為善感受助人快樂

嘉義百工修繕利他協會於新港鄉第一件修繕案已近完工；縣長翁章梁說，只有為善，才能從中真正感受到助人的快樂。理事長鄭介維表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。