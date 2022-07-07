延續愛心不因減產中輟 南市善心人士百箱芒果贈弱勢

不受今年芒果減產影響，台南一群善心人士延續去年暖流，今送出100箱芒果至菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用當季香甜芒果，同時幫助在地果農，下周還將送芒果及麻竹筍給在地醫護人員。

發起此善行的周俊豪，是現任新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農盛產期遇到疫情難銷售困境，邀約好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工研院博士郭秦輔等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，今由蔡澄文開車送至菩提林教養院、心德慈化教養院院生享用。

特別的是，新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，具備濃厚果香搭配juicy果肉，不少吃過的網友大讚品質是「芒果界的愛馬仕」。