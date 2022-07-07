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延續愛心不因減產中輟 南市善心人士百箱芒果贈弱勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市一群愛心人士發起愛心，今送出百箱芒果至教養院。圖／大坑休閒農場提供
南市一群愛心人士發起愛心，今送出百箱芒果至教養院。圖／大坑休閒農場提供

不受今年芒果減產影響，台南一群善心人士延續去年暖流，今送出100箱芒果至菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用當季香甜芒果，同時幫助在地果農，下周還將送芒果及麻竹筍給在地醫護人員

發起此善行的周俊豪，是現任新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農盛產期遇到疫情難銷售困境，邀約好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工研院博士郭秦輔等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，今由蔡澄文開車送至菩提林教養院、心德慈化教養院院生享用。

特別的是，新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，具備濃厚果香搭配juicy果肉，不少吃過的網友大讚品質是「芒果界的愛馬仕」。

蔡澄文也廣邀陽光彩盒國際公司、慶豐水電材料、mini日系精品、資生堂新化店、SUM金台南中古車商、家裕環境清潔公司、樂髮等，下周將送出另外100箱金煌芒果及在地盛產的麻竹筍一批給台南醫院新化分院醫護人員，感謝疫情迄今不眠不休付出。

台南一群善心人士延續去年暖流，今送出100箱芒果送弱勢。圖／大坑休閒農場提供
台南一群善心人士延續去年暖流，今送出100箱芒果送弱勢。圖／大坑休閒農場提供
南市一群愛心人士發起愛心，今送出百箱芒果至教養院。圖／大坑休閒農場提供
南市一群愛心人士發起愛心，今送出百箱芒果至教養院。圖／大坑休閒農場提供
大坑休閒農場老闆蔡澄文。圖／大坑休閒農場提供
大坑休閒農場老闆蔡澄文。圖／大坑休閒農場提供
大坑休閒農場老闆蔡澄文結合志同道合者下周也將贈送芒果及麻竹筍給醫護人員。圖／大坑休閒農場提供
大坑休閒農場老闆蔡澄文結合志同道合者下周也將贈送芒果及麻竹筍給醫護人員。圖／大坑休閒農場提供

芒果 台南 醫護人員

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