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台南首座生機建築產後護理中心 零接觸科技+AI智能

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心今開幕，市長黃偉哲（中）前往道賀。記者鄭惠仁／攝影
台南市首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心今開幕，市長黃偉哲（中）前往道賀。記者鄭惠仁／攝影

台南首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心「璽樂the SHARE LOVE」，今天在安平成立，除了打造百坪嬰兒室，更導入「零接觸科技」、AI智能防護管理系統。市長黃偉哲感謝民間與政府攜手為防疫貢獻心力，為準媽媽們營造安全無虞的產後照護環境。

黃偉哲表示，疫情重新界定人與人之間的社交距離，帶動「1.5公尺經濟」崛起，產業必須有所因應，方能在後疫情時代中搶先布局，即使是強調人與人互動的服務業也不例外。欣見台南出現首座結合高科技與高品質的產後護理之家，導入「零接觸科技」、數位轉型與AI智能管理，讓產後媽媽能安心調養身心。

璽樂產後護理之家董事長簡廷恩表示，非常認同黃偉哲將台南打造為「移居新故鄉」的理念，因此努力提供最好的品質，包含全台最高規格的百坪嬰兒室，嬰兒車另有智能定位與專屬攝影機，供家屬即時觀看，還有全台首創的產前、產後獨立瑜珈教室，避免產婦受到感染；整體空間寬敞達2000坪，座落在靜謐的安平海灣旁，內部設計綠意盎然、日光徐徐，充滿禪意。

他說，璽樂以HACCP規格，設立中央廚房，禮聘五星級飯店主廚進駐，為媽媽們精心料理美味月子餐，兼具美味、營養，還有專業營養師把關每日攝取的熱量，讓媽媽們吃得安心，迅速回復產前身材。李昌益主廚說，食材部分更是精選全台最好的食材，從產地到餐桌都經嚴格挑選把關。

台南 嬰兒

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