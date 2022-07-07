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嘉縣衛生局提供70萬元獎品 鼓勵民眾4癌篩檢

中央社／ 嘉義縣7日電

COVID-19疫情影響，大幅降低嘉義縣民眾參加國民健康署免費4癌篩檢意願，衛生局祭出70萬元禮品抽獎活動，提醒民眾防癌和防疫一樣重要，即日起至10月底完成任何一項檢查，就可參加抽獎。

衛生局今天發布新聞稿表示，嘉義縣民國110年完成4項防癌檢查總計7萬8282人次，發現癌前病變1034人、確診癌症人數170人，及時救治了1204人生命。但是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，相較109年減少了1萬4020人次。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，為提醒民眾防癌和防疫一樣重要，舉辦「金嘉送係金ㄟ～癌篩抽獎」活動，即日起至10月30日完成任何一項4癌（乳癌、子宮頸癌、結直腸癌、口腔癌）篩檢，就可參加抽獎，獎項有黃金、各式家電，獎品總金額新台幣70萬元。

趙紋華指出，癌症已不是絕症，尤其初期癌症治癒率高，民眾一定要主動定期篩檢，為自己健康把關。

衛福部國民健康署提供國民免費4癌篩檢，30至70歲婦女每年1次子宮頸抹片檢查；45至70歲婦女及40至45歲其二親等以內血親曾患有乳癌的婦女每2年1次乳攝篩檢；50至75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾、18歲以上嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

衛生局 癌症 子宮頸癌

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