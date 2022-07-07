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南市農民休耕補助未入袋怨嘆 農業局說明原因

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市農民休耕補助未入袋怨嘆，市議員李宗翰（左前一）為農民請命。記者謝進盛／攝影
南市農民休耕補助未入袋怨嘆，市議員李宗翰（左前一）為農民請命。記者謝進盛／攝影

中央往年休耕補助金皆在灌溉系統供水前發放，但今年較往年遲撥款，農民忙調度支出怨嘆不已，農業局說明，今年補助款較往年多出近一倍，已將農民申請資料送至農糧署南區分署核定，會持續追蹤進度。

李宗翰今開記者會說，農糧署往年休耕補助金都會在灌溉系統供水前發放，以利農民周轉二期稻作的翻耕播種等費用，甚至去年一期作全面休耕是在農曆過年前發放。

白河區域今天已開始供水，後壁區是下周，但農糧署今年遲未發放休耕補助，加上今年務農各項成本節節攀升，農民忙調度支出財務吃緊，大嘆政府動作實在太慢。

他進一步指出，往年一期作休耕補助較少人申請，都是在7月底左右發放，但去年一期作全面休耕，2月就發放。

經查，今年農糧署系統要7月17日才開放公所上傳，經農業局、農糧署、農會等作業程序，預估恐今年8月才能領到錢，跟往年時程相較，真的慢了不少。

台南市政府農業局農務科長許文耀說明，目前休耕補助清冊都在如火如荼進行中，已將農民申請資料送到公所，由公所轉交給農業局，最後由農糧署南區分署核定發放。

他指出，因今年補助款較往年多出近一倍，導致農民對於尚未領到補助款更有感，承諾一定會加快腳步，把該給的補助發到每一位符合資格農民手中，請農民不用擔心。

農民 農糧署 白河

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