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雲科工廢棄物處理場 縣府：經部報告提569次焚化爐

中央社／ 雲林縣7日電

雲縣府今天出示經濟部工業局環差分析初稿本和修訂本的兩次審查會議報告，強調資料內共提到569次焚化爐，完全沒提及SRF，工業局卻反指雲縣府誤解，對昧於事實無端指控，縣府深表遺憾。

經濟部4日宣布撤回雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地案的環評程序，並向地方喊話「不可能要產業，卻不處理廢棄物」，並盼追求雲林發展、產業投資、環境保護的持續三贏。

雲林縣政府今天召開「解決雲科工廢棄物問題 呼籲中央尊重民意、妥善規劃」記者會，由環保局長張喬維和新聞處長羅楚東出席。

張喬維表示，經濟部在今年7月4日及6月22日新聞稿中，強調雲科工大北勢區廢棄物處理場環保用地是以設置固體再生燃料（SRF）能資源中心，並非焚化爐，最終又聲稱為避免誤解，主動撤回雲科工業區大北勢區廢棄物處理場用地環評程序。

張喬維出示工業局所提出「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告（第13次變更）」，報告內顯示規劃主體為「焚化爐」，完全沒有「固體再生燃料（SRF）能資源中心」相關資料，工業局所說嚴重與事實不符。

雲林縣環保局檢視經濟部初稿本和修訂本的兩次審查會議報告，資料內寫到569次焚化爐，0次SRF（固體再生燃料）。

張喬維進一步說明，除了紙本上提到焚化爐外，會議影音內容也是談焚化爐，縣府會將相關資料放在網路上供大眾檢視閱覽。

縣府呼籲經濟部工業局為了縣民權益、公眾利益、產業發展及環境品質的提升，有關雲林科技工業區大北勢區的廢棄物處理場用地開發案，請再審慎評估開發計畫內容並傾聽人民聲音，以解決產業廢棄物處理問題，創造共贏局面。

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