嘉義百工修繕利他協會助修繕 縣長：為善感受助人快樂

嘉義百工修繕利他協會於新港鄉第一件修繕案已近完工；縣長翁章梁說，只有為善，才能從中真正感受到助人的快樂。理事長鄭介維表示，協會會將這份精神永續傳達到社會各個角落。

南崙村案主施文男說，原先瓦造屋頂年久失修，逢雨漏水塌陷，無法安穩生活，很感謝協會各單位幫忙，讓我現在住起輕鬆沒煩腦了。

利他協會理事長鄭介維指出，協會盡力改善弱勢的居住環境，每一位參與修繕的志工，秉持專業及施比受有福的心情，前往案家施工，將這份精神永續傳達到社會各個角落。

嘉義百工修繕利他協會指出，房屋主結構為竹子及木材易毀壞，先由營造業志工負責拆除屋頂，鐵工業志工再以鐵材取代竹子及木材做為主結構，並搭建烤漆浪板，接下由水電裝置業志工再進場處理電力設施，最後油漆工程業志工粉刷建築內外，讓原本屋頂且傾斜的房子，經合力修繕後變得更完善。

翁章梁表示，勞青處長陳奕翰和嘉義縣總工會理事長鄭介維號召各職業工會成立的「嘉義百工修繕利他協會」，以其職業專長協助弱勢案家修繕房舍，他代表案家向協會致上最高的謝意。