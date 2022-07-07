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嘉義百工修繕利他協會助修繕 縣長：為善感受助人快樂

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁和立委陳明文今與新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠夫人蔡錦屏、議會秘書黃啟豪等人，前往案家關心修繕進度。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁和立委陳明文今與新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠夫人蔡錦屏、議會秘書黃啟豪等人，前往案家關心修繕進度。記者呂慧瑜／攝影

嘉義百工修繕利他協會於新港鄉第一件修繕案已近完工；縣長翁章梁說，只有為善，才能從中真正感受到助人的快樂。理事長鄭介維表示，協會會將這份精神永續傳達到社會各個角落。

南崙村案主施文男說，原先瓦造屋頂年久失修，逢雨漏水塌陷，無法安穩生活，很感謝協會各單位幫忙，讓我現在住起輕鬆沒煩腦了。

利他協會理事長鄭介維指出，協會盡力改善弱勢的居住環境，每一位參與修繕的志工，秉持專業及施比受有福的心情，前往案家施工，將這份精神永續傳達到社會各個角落。

嘉義百工修繕利他協會指出，房屋主結構為竹子及木材易毀壞，先由營造業志工負責拆除屋頂，鐵工業志工再以鐵材取代竹子及木材做為主結構，並搭建烤漆浪板，接下由水電裝置業志工再進場處理電力設施，最後油漆工程業志工粉刷建築內外，讓原本屋頂且傾斜的房子，經合力修繕後變得更完善。

翁章梁表示，勞青處長陳奕翰和嘉義縣總工會理事長鄭介維號召各職業工會成立的「嘉義百工修繕利他協會」，以其職業專長協助弱勢案家修繕房舍，他代表案家向協會致上最高的謝意。

勞青處長陳奕翰感謝營造業工會許金興理事長、鐵工業工會劉慶豊理事長、水電裝置業工會鄭銘輝理事長和油漆工程業工會黃清山理事長等人，出錢出力展現專業與愛心，協助各項修繕事務。

縣長翁章梁（右2）、議員葉孟龍（右3）等人，合力為案家外牆進行粉刷補強。記者呂慧瑜／攝影
縣長翁章梁（右2）、議員葉孟龍（右3）等人，合力為案家外牆進行粉刷補強。記者呂慧瑜／攝影
縣議員葉孟龍（右1）立委陳明文（右2）、縣長翁章梁（右3）等人，實地關心案家施文男（右4）家的修繕進度。記者呂慧瑜／攝影
縣議員葉孟龍（右1）立委陳明文（右2）、縣長翁章梁（右3）等人，實地關心案家施文男（右4）家的修繕進度。記者呂慧瑜／攝影
新港鄉長林茂盛（左1）、立委陳明文等人，合力為案家外牆進行粉刷補強。記者呂慧瑜／攝影
新港鄉長林茂盛（左1）、立委陳明文等人，合力為案家外牆進行粉刷補強。記者呂慧瑜／攝影

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