身障者化身城市設計師 協助推動219間友善餐廳

為提供身障者、市民和來嘉旅遊民眾友善食宿觀光資訊，嘉義市政府培力56名友善特派員，經過1年多體驗蒐集資料，協助建置「嘉義市友善生活資訊網」，已有219間友善餐廳及15間旅館加入服務；今天啟動儀式上市長黃敏惠感謝56名友善特派員，因他們的努力和倡議，才有現在資訊服務有需要的民眾。

嘉義市政府結合社會企業展開「友善在嘉‧愛我+1市民參與設計行動」計畫，共培力56名市民（包含肢體障礙者、視障者、聽語障者及樂齡長者等）擔任「嘉義市友善特派員」，為市民和遊客發掘嘉義市友善餐廳、旅館、在地好店和觀光景點，同時推出「嘉義市友善生活資訊網」，提供身障朋友和行動不便者友善食宿觀光資訊。

市長黃敏惠特別頒發「冠軍爺爺獎」給簡軍爺爺和女兒簡淑梅，還有「冠軍奶奶獎」給周麗雲奶奶跟女兒趙瑋莉。黃敏惠表示，儘管簡爺爺因中風長期行動不便，趙奶奶罹患失智外出有困難，但他們的女兒卻因為長期照顧行動不便長輩更能將心比心、感同身受，參與友善特派員培訓，並建置友善餐廳資料來服務所有行動不便長輩的家庭。

社會處長林家緯表示，透過「友善在嘉‧愛我+1」的市民參與友善城市設計行動計畫，培力共56名市民以「自身不方便作為專業」擔任友善特派員，成功推動219間友善餐廳及15間旅館加入服務，更有50間的在地店家展開無障礙環境和友善服務改造行動，同時調查45個觀光景點，更藉由「嘉義市友善生活資訊網」不僅方便大家查詢友善資訊，且充滿了嘉義市友善特派員和友善店家最感人的點點滴滴故事，希望能讓在地身障朋友和來嘉義的每一個人都感受到「回嘉真好」。