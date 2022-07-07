雲科工環保用地蓋什麼？縣府秀環差報告回應「誤解」

雲林斗六地區最近出現1份署名民主進步黨的文宣，指涉雲林縣長張麗善要蓋焚化爐，對此縣府新聞處長羅楚東、環保局長張喬維今天召開記者會譴責內容不實，再指經濟部雖已退回環評程序，但造成民意反彈是事實，尤其其環境差異分析報告中隻字未提SRF（固體再生燃料），卻反指縣府誤解，認為應充分與地方溝通，避免又產生爭議。

雲林科技工業區大北勢區環保用地將蓋焚化爐，地方反彈聲浪不斷，經濟部本月4日為避免各界誤解，主動撤回環評程序，然而仍持續被作為政治角力議題，近日甚至出現指控文宣。

羅楚東今天出示關鍵的第13次環差報告，內容均未提到SRF，卻總共用了569次「焚化爐」字眼，且工業局稱指「縣府誤解了」是昧於事實的無端指控，令人感到遺憾。

該份報告內容清楚寫出規畫主體是焚化爐，羅楚東指出，工業局先後發布2次新聞稿中，強調是要設SRF資源中心，不是焚化爐，最後因避免誤解而撤案，實際上說法與相關資料不符。

張喬維說，該用地相關環評書件裡，談的全是焚化爐，縣府希望可以建立較大、較充足空間，建置全密閉負壓廠房的ZWS（零廢棄資源化系統），以零汙染、無煙囪式產出SRF固體衍生性燃料，可販售給需要的廠商，替代生煤燃燒使用，也有向經濟部表態過。

張喬維指，縣府仍尊重工業局決定，只盼能針對廢棄物處理技術，探討出最優、最有效方案，廠協會、工業局等三方有機會合作；倘若工業局要自行推動，縣府也會扮演好監督角色。

縣內首座ZWS目前在虎尾鎮運作，透過壓縮技術製成條狀SRF，廢料則回到掩埋場做覆土使用，因現有場地小，投入經費少，效益受限，張喬維指出，全密閉廠房預計投入12億，可做到百分之百回收，改以打包方式製成SRF，廢料則資源化處理。