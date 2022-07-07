新港鄉街區將免遭淹水之苦 新抽水站投入防汛

颱風季節將來臨，嘉縣長翁章梁、立委陳明文等人，今前往新港鄉新港公園抽水站，視察雨水抽水站建設進度，縣府：目標讓今年新港公園居民免遭淹水之苦。

縣長翁章梁表示，抽水站主抽水機組已全數完工，該抽水站可投入防汛運作，發揮功能，保障民眾生命財產安全。

縣府水利處指出，配合前瞻基礎計畫，辦理新港鄉新港公園周遭淹水改善治理，內政部營建署核定總工程費約1億2580萬，中央補助9成，縣府自籌1成，興建新港公園抽水站含入流箱涵。

立委陳明文表示，原新港公園抽水站設備較老舊，抽水量僅0.2CMS，無法因應氣候變遷帶來即時豪大雨，因此於原舊抽水站西側附近重新興建7.5CMS(3組2.5CMS抽水機)抽水站，提高抽水效能，來改善新港街面水患問題。