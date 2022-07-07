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黑嘉嘉仙氣逼人 行銷嘉縣觀光影片近百萬觀看留言抽獎
嘉義縣觀光形象代言人黑嘉嘉，讓文化觀光局首支宣傳影片「HEY嘉嘉，一起來嘉」，觀看人數即將破百萬人，影片出現20個熱門景點及文化體驗，慶祝百萬人觀看，發起留言抽獎，在影片底下留言你去過影片那些景點？就有機會抽中獨嘉好禮。
黑嘉嘉獨特溫柔嗓音，加上導演出神入化拍攝運鏡，讓美景名勝仙氣飄飄，粉絲直呼「心動了」、「人間仙子在嘉！」、「我決定去嘉義了」。
觀光局15日至12月15日實施「悠遊國旅補助」，民眾只要平日入住參加活動旅宿，每房每晚補助800元，符合加碼條件最高補助1300元，歡迎來義吃美食，到風景優美步道舒展身心，豐水期，令人驚豔的瀑布步道，保證讓人暑氣全消。
暑假適合親子旅遊，從山區製茶、品茶、烘焙咖啡、金獅手作紙、鄒族部落竹器、皮雕及水上餐廳等體驗、東石布袋的親子生態體驗、外傘頂洲搭船筏挖文蛤、追和尚蟹、玩沙踏水，到布袋海上巴士搶灘傳說中的無人島蛋糕沙灘、嘗現撈仔極品牛奶蚵、看活化石 鱟生態教育與海廢鞦韆拍網美照。
縣長翁章梁說，後疫情時期，鼓勵民眾出外走走，振興觀光產業，慰藉大家疫情下被悶壞身心，歡迎大家跟著黑嘉嘉腳步，暢遊嘉義，就有機會獲得獨嘉好禮。
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